Kỳ Duyên – Thiên Ân cùng dàn sao Việt đội mưa đến chúc mừng “Trại buôn người” ra mắt

ANTD.VN - Sau khoảng 5 năm phát triển và sản xuất, bộ phim điện ảnh “Trại buôn người” của Chói Entertainment chính thức ra mắt khán giả tại TP.HCM tối 22.9. Đáng chú ý, tại sự kiện, bộ phim được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam với nội dung: “Trại Buôn Người – Bộ phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại, có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất (hơn 10.000 người)”.

5 năm cho một dự án điện ảnh

“Trại buôn người” là dự án được Chói Entertainment phát triển trong khoảng 5 năm, từ quá trình hình thành ý tưởng, xây dựng kịch bản đến ghi hình và hậu kỳ. Theo ê-kíp sản xuất, khoảng 3 năm đầu được dành cho việc xây dựng và phát triển kịch bản, trong khi 2 năm tiếp theo tập trung cho quá trình quay phim và hậu kỳ. Đây là khoảng thời gian tương đối dài đối với một dự án điện ảnh thương mại trong nước.

Đạo diễn Toni Bảo Anh và nhà sản xuất Mèo Bích Trang chia sẻ tại sự kiện

Quá trình sản xuất kéo dài xuất phát từ đặc thù của bộ phim khi câu chuyện đòi hỏi nhiều bối cảnh, đại cảnh đông người và các phân đoạn hành động có quy mô lớn. Ê-kíp cũng phải tổ chức ghi hình tại những địa hình, bối cảnh có yêu cầu cao về công tác sản xuất.

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Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng Giám đốc sản xuất, biên kịch kiêm đạo diễn dựng phim Mèo Bích Trang là những người giữ vai trò chính trong quá trình phát triển và hoàn thiện tác phẩm.

Một trong những yếu tố tạo nên quy mô của “Trại buôn người” là sự tham gia của dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ. Phim có sự góp mặt của NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, diễn viên Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Steven Nguyễn, Trầm Minh Hoàng, Võ Đình Hiếu, Tùng Mint, Hoàng Kim Ngọc, Huỳnh Minh Kiên, Danis Nguyễn, Võ Thành Tâm, La Thành, Khánh My….

Diễn viên Vân Trang

Đặc biệt, hơn 700 diễn viên trẻ tham gia các đại cảnh của phim. Bên cạnh các diễn viên chuyên nghiệp, dự án còn có sự xuất hiện của những gương mặt lần đầu tham gia điện ảnh, khách mời đến từ nhiều lĩnh vực và một số nhân vật có nghề nghiệp đặc thù.Quy mô này góp phần tái hiện không gian đông người và những tình huống sinh tồn trong câu chuyện, đồng thời là cơ sở quan trọng để bộ phim được VietKings ghi nhận về số lượng nhân sự tham gia.

Theo thông tin từ ê-kíp, tổng số thành viên đoàn làm phim và diễn viên được huy động trong quá trình thực hiện dự án hơn 10.000 người, trải qua nhiều giai đoạn sản xuất và các đại cảnh khác nhau.

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Đưa đề tài xã hội lên màn ảnh

“Trại buôn người” khai thác đề tài xã hội hiện đại thông qua câu chuyện về những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt và hành trình tìm kiếm cơ hội sống còn. Bên cạnh yếu tố hành động, bộ phim hướng đến việc đặt nhân vật trong những tình huống buộc họ phải lựa chọn, đấu tranh và tìm cách bảo vệ sự sống. Đây cũng là yếu tố được ê-kíp xác định ngay từ quá trình phát triển kịch bản.

Các đại cảnh đông người, bối cảnh quy mô lớn và những phân đoạn hành động được xây dựng nhằm phục vụ câu chuyện, đồng thời tạo nên không gian điện ảnh đặc trưng cho tác phẩm.

NSND Như Quỳnh

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và biên kịch Mèo Bích Trang cùng ê-kíp đã dành nhiều năm phát triển câu chuyện trước khi bước vào giai đoạn sản xuất, với mục tiêu tạo nên một tác phẩm vừa có quy mô về hình ảnh vừa giữ được trọng tâm ở câu chuyện và nhân vật.

Sau sự kiện ra mắt tại TP.HCM, “Trại buôn người” sẽ chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 25.9.2026.

Những hình ảnh khác tại sự kiện:

Diễn viên Hứa Vĩ Văn

Diễn viên Đình Khang đến ủng hộ người anh Steven Nguyễn và đoàn phim

Diễn viên Hiếu Nguyễn

Á hậu Minh Kiên tham gia trong phim "Trại buôn người"