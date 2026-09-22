Kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ, vụ việc nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn

ANTD.VN - Công an xã Phú Cát, Hà Nội phối hợp với Trường Trung cấp Ngoại thương tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó tăng cường công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ, vụ việc phát sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương.

Quy chế phối hợp nhằm cụ thể hóa cơ chế phối hợp giữa Công an xã và Nhà trường trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời tiếp nhận, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Công an xã Phú Cát ký kết Quy chế phối hợp với Trường Trung cấp Ngoại thương

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tá Nguyễn Quang Đông, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an xã Phú Cát nhấn mạnh, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, Công an xã xác định chủ động nắm tình hình, phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp liên quan đến Nhà trường.

Đồng chí đề nghị hai đơn vị duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, kịp thời trao đổi, tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến an ninh, trật tự; đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chủ động nhận diện, phòng ngừa các nguy cơ phát sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương.

Theo Quy chế, Công an xã duy trì đầu mối phối hợp, thường xuyên trao đổi, nắm tình hình; kịp thời tiếp nhận, xác minh, tham mưu giải quyết các vụ việc phát sinh. Hai đơn vị phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, tội phạm, bạo lực học đường, an toàn giao thông và phòng ngừa các nguy cơ trên không gian mạng.

Công an xã cũng chủ động phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong và xung quanh khu vực Nhà trường; quan tâm công tác quản lý, giáo dục, phòng ngừa đối với học sinh có nguy cơ vi phạm, góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Việc ký Quy chế phối hợp tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm của Công an xã Phú Cát trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở; đồng thời tạo cơ chế phối hợp thường xuyên, thực chất giữa Công an và Nhà trường, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ giáo dục, đào tạo.