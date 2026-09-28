ANTD.VN - Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội kịp thời ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên lạng lách, mang theo hung khí trên đường Trường Chinh.

Khoảng 3h15 ngày 24-9-2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường Trường Chinh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực.

Hai nam thanh niên bị lực lượng chức năng bắt giữ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động lực lượng Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đến hiện trường xác minh, xử lý.

Tại khu vực đường Trường Chinh, Tổ công tác phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao, liên tục lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây tiếng ồn lớn. Đáng chú ý, trong nhóm có đối tượng mang theo hung khí, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt nhóm đối tượng, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông trên đường. Khi đến khu vực trước số 171 đường Trường Chinh, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ 2 đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm 1 thanh kiếm bằng kim loại dài khoảng 90 cm, rộng khoảng 3 cm, đầu nhọn, có vỏ bao kiếm và 1 xe mô tô Honda Wave màu đỏ, biển kiểm soát 29H1-412.xx.

Qua xác minh ban đầu, hai đối tượng là N.M.L. và N.T.L. (cùng SN 2011, cùng trú tại phường Kim Liên, Hà Nội).

Sau đó, Tổ công tác đã đưa hai đối tượng cùng phương tiện và toàn bộ tang vật bàn giao Công an phường Phương Liệt để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông và mất an ninh, trật tự. Cơ quan Công an khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em; không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Khi phát hiện các nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập, gây rối hoặc mang theo hung khí, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để ngăn chặn, xử lý.