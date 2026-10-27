Kịp thời khống chế đám cháy do chập điện trong ngõ sâu

ANTD.VN - Vào lúc 11h45 ngày 27/10, tại căn nhà ở ngõ 169 đường Hoàng Mai, phường Tương Mai, TP Hà Nội đã xảy ra sự cố chập điện dẫn đến cháy tại gia đình ông N.V.Đ, sinh năm 1953.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, các lực lượng chức năng và lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng có mặt, triển khai các biện pháp chữa cháy, khống chế đám cháy sau hơn 1 giờ nỗ lực xử lý.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người

Tham gia xử lý sự cố có lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường, Chi bộ tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận, lực lượng an ninh cơ sở, lực lượng dân quân tự vệ, Tổ trưởng tổ dân phố cùng các lực lượng tại chỗ TDP số 23. Sự phối hợp khẩn trương, trách nhiệm của các lực lượng đã góp phần kịp thời kiểm soát tình hình, hạn chế nguy cơ cháy lan, bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực.

Qua sự việc trên, một lần nữa cho thấy công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. Chỉ một sự cố chập điện cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Sự việc cho thấy công tác PCCC tại cơ sở đã phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ

Để chủ động phòng ngừa cháy, nổ, UBND - Uỷ ban MTTQ phường Tương Mai và các lực lượng chức năng khuyến cáo mỗi người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong gia đình; thay thế dây dẫn, ổ cắm, thiết bị điện đã hư hỏng; không sử dụng quá tải các thiết bị điện.

Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ; không tự ý sửa chữa hệ thống điện khi không có chuyên môn.

Chủ động trang bị bình chữa cháy, thiết bị cảnh báo cháy và tìm hiểu kỹ năng thoát nạn, xử lý khi có cháy, nổ xảy ra.

Khi phát hiện cháy, cần nhanh chóng hô hoán, báo động cho mọi người xung quanh, gọi 114 để báo cháy và tổ chức thoát nạn an toàn; chỉ sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ khi bảo đảm an toàn.

Các tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận, lực lượng an ninh cơ sở và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa và sẵn sàng phối hợp xử lý các tình huống cháy, nổ.