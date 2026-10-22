ANTD.VN - Khoảng 15 phút sau khi phát sinh cháy tại khu vực bếp tầng 4 quán cuốn Hương Mai, phố Hoàng Cầu, phường Đống Đa, Hà Nội, đám cháy đã được người dân, lực lượng chữa cháy tại chỗ và Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp dập tắt kịp thời.

Kịp thời dập tắt đám cháy tại quán cuốn Hương Mai trên phố Hoàng Cầu

Khoảng 20h40 ngày 22-10-2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận thông tin về vụ cháy xảy ra tại tầng 4, khu vực bếp nấu của quán cuốn Hương Mai, địa chỉ số 87 Hoàng Cầu, phường Đống Đa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng triển khai cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, tổ chức chữa cháy, tập trung xử lý khu vực phát sinh cháy, đồng thời triển khai các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ cháy lan sang những khu vực xung quanh.

Tại hiện trường, người dân và lực lượng chữa cháy tại chỗ cũng tích cực phối hợp, tham gia dập lửa. Với sự khẩn trương của các lực lượng, sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để kéo dài, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến các khu vực lân cận.

Việc nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện và phối hợp xử lý ngay từ khi phát hiện cháy góp phần kiểm soát tình hình, hạn chế những diễn biến phức tạp có thể xảy ra. Vụ việc cũng cho thấy vai trò quan trọng của lực lượng chữa cháy tại chỗ và sự phối hợp kịp thời với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong xử lý các sự cố cháy tại cơ sở kinh doanh.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại liên quan đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị đun nấu và các khu vực có nguy cơ phát sinh nguồn nhiệt; chủ động trang bị, duy trì điều kiện hoạt động của phương tiện chữa cháy ban đầu, đồng thời hướng dẫn nhân viên kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ. Khi phát hiện sự cố, cần nhanh chóng báo cháy qua số điện thoại 114, tổ chức thoát nạn an toàn và phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.