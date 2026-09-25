Kịp thời dập tắt đám cháy do người dân đốt vàng mã cúng rằm Trung thu

ANTD.VN - Khoảng 12h07 ngày 25-9, trên địa bàn phường Cầu Giấy (Hà Nội) xảy ra một vụ cháy tại nhà dân ở địa chỉ số 38, ngõ 85 Xuân Thủy, phường Cầu Giấy. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND phường Cầu Giấy cùng các đơn vị có liên quan đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo triển khai phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Các lực lượng tham gia chữa cháy gồm: Công an phường Cầu Giấy, Ban Chỉ huy Quân sự phường, Đội đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở và tổ dân phố đã nhanh chóng phối hợp tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy, không để đám cháy lan rộng.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng tại cơ sở triển khai các biện pháp dập lửa. Với sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt cùng tinh thần chủ động của các lực lượng và người dân, đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt.

Đám cháy được xác định là do chủ nhà đốt vàng mã sau khi thắp hương cúng rằm Trung thu

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Các lực lượng chức năng đã ưu tiên triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, đồng thời kiểm soát hiện trường, hạn chế nguy cơ cháy lan.

Thông tin về vụ việc, ông Ngô Ngọc Phương, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy cho biết, sự cố cháy, nổ luôn tiềm ẩn và khó lường. Thời gian qua, UBND phường thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng PCCC và CNCH cho các lực lượng và người dân theo phương châm “4 tại chỗ”. Qua đó, người dân được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để xử lý tình huống khi xảy ra cháy, hạn chế tâm lý hoảng loạn, bị động.

Người dân cùng các lực lượng chức năng đã nhanh chóng phối hợp dập tắt đám cháy nên không xảy ra thiệt hại về người

Bên cạnh đó, các hộ gia đình trên địa bàn cũng được vận động chủ động trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ. Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa người dân và lực lượng chức năng, đám cháy đã được nhanh chóng khống chế, bảo đảm an toàn về người.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ việc chủ nhà đốt vàng mã sau khi cúng rằm Trung thu.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc, thống kê thiệt hại về tài sản và xử lý theo quy định.