Kinh nghiệm xây nhà: Bảo dưỡng bê tông đúng cách trong mùa nắng, mưa ở Nghệ An

ANTD.VN - Thời tiết miền Trung nói chung và Nghệ An nói riêng nổi tiếng khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt kèm gió Lào vào mùa hè, mưa bão dồn dập vào mùa thu. Với các công trình xây dựng, đây cũng là hai kiểu thời tiết gây ảnh hưởng lớn nhất đến quá trình bảo dưỡng bê tông, và nếu không có cách xử lý phù hợp cho từng mùa, chất lượng bề mặt công trình rất dễ bị ảnh hưởng dù vật liệu sử dụng vẫn đạt chuẩn.

Mùa nắng nóng, gió Lào: Nguy cơ mất nước bề mặt quá nhanh

Trong điều kiện nắng gắt và gió Lào đặc trưng của khu vực, nước trên bề mặt bê tông và vữa bốc hơi rất nhanh, khiến quá trình phát triển cường độ ở lớp ngoài không đủ nước để diễn ra đầy đủ. Đây là nguyên nhân phổ biến gây ra hiện tượng nứt chân chim, bề mặt khô ráp hoặc bở nhẹ, dù phần lõi bê tông bên trong vẫn đạt chất lượng tốt. Để hạn chế tình trạng này, nên tưới nước giữ ẩm bề mặt ngay sau khi đổ bê tông hoặc trát tường, và duy trì việc tưới nước nhiều lần trong ngày, đặc biệt vào những khung giờ nắng gắt nhất.

Bảo dưỡng phun nước dưỡng ẩm khi trời nắng gắt

Với các bề mặt lớn như sàn, mái, nên che phủ bằng bạt hoặc bao tải ẩm để giảm tốc độ bốc hơi, thay vì chỉ tưới nước một lần rồi để mặc cho nắng gió tự nhiên. Nếu có thể, nên tránh thi công đổ bê tông vào những khung giờ nắng nóng cao điểm trong ngày, ưu tiên đổ vào sáng sớm hoặc chiều muộn để giảm bớt tốc độ mất nước ngay từ đầu.

Phủ bạt/ bao tải ẩm để tránh bê tông bị mất nước

Mùa mưa bão: Vừa lo ngập úng, vừa lo rửa trôi bề mặt chưa đông cứng

Ngược lại với mùa nắng, mùa mưa bão tại Nghệ An lại mang đến rủi ro khác: nước mưa lớn có thể rửa trôi lớp vữa hoặc bê tông bề mặt khi chưa kịp đông cứng, đặc biệt nếu đổ bê tông ngay trước một trận mưa lớn mà không có biện pháp che chắn. Trước mỗi đợt thi công trong mùa mưa, nên theo dõi sát dự báo thời tiết để tránh đổ bê tông ngay trước những cơn mưa lớn, đồng thời chuẩn bị sẵn bạt che phủ toàn bộ khu vực vừa thi công để bảo vệ bề mặt còn ướt. Với những khu vực có nguy cơ ngập úng cục bộ, cần đảm bảo hệ thống thoát nước tạm thời hoạt động tốt trong suốt quá trình thi công, tránh để nước đọng lâu ngày làm ảnh hưởng đến nền móng hoặc các hạng mục đang thi công dở dang.

Phủ màng nilon ngăn cách nền - tránh bê tông bay hơi nước

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Xi măng Tân Thắng cho biết yếu tố thời tiết là một trong những nội dung nhà máy thường xuyên lưu ý với khách hàng và đội thi công tại khu vực miền Trung. "Xi măng đạt chuẩn kỹ thuật là điều kiện cần, nhưng ở những khu vực có thời tiết khắc nghiệt như Nghệ An, cách bảo dưỡng theo đúng đặc thù từng mùa mới là yếu tố quyết định liệu công trình có phát huy hết chất lượng vật liệu hay không. Chúng tôi luôn khuyến khích đội thi công chủ động điều chỉnh lịch đổ bê tông và cách bảo dưỡng theo dự báo thời tiết thực tế, thay vì áp dụng một quy trình cố định quanh năm" - Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Xi măng Tân Thắng - ông Nguyễn Xuân Hùng chia sẻ.

Thử nghiệm tại Nhà máy xi măng Tân Thắng cho 2 khối bê tông cùng nguyên liệu và cấp phối, nhưng khác cách bảo dưỡng

Xi măng Tân Thắng: Nền tảng chất lượng đã được kiểm chứng

Việc bảo dưỡng đúng cách theo mùa chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng một loại xi măng có chất lượng ổn định ngay từ đầu vào. Xi măng Tân Thắng được sản xuất trên dây chuyền công nghệ FLSmidth Đan Mạch, Top đầu châu Âu, với sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6260:2020.

Kết quả kiểm định QUACERT cho xi măng Tân Thắng

Theo kết quả kiểm định của QUACERT, đơn vị kiểm định độc lập, mẫu xi măng PCB40 Chất lượng cao Tân Thắng có cường độ nén vượt chuẩn Việt Nam tới 45% ở mốc 3 ngày và tới 15% ở mốc 28 ngày. Đây là những chỉ tiêu được xác định bằng thử nghiệm kỹ thuật tại phòng thí nghiệm, không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết tại công trường. Nhờ mức cường độ vượt chuẩn này, xi măng Tân Thắng có thêm biên độ an toàn kỹ thuật để bù đắp phần nào cho những ảnh hưởng khách quan từ thời tiết khắc nghiệt, dù bảo dưỡng đúng cách vẫn luôn là yếu tố cần thiết để phát huy trọn vẹn chất lượng này.

Nhìn chung, dù là mùa nắng hay mùa mưa, nguyên tắc cốt lõi trong bảo dưỡng bê tông vẫn không thay đổi: đảm bảo đủ nước cho quá trình phát triển cường độ, đồng thời bảo vệ bề mặt khỏi những tác động bất lợi từ thời tiết trong giai đoạn bê tông còn non tuổi. Với đặc thù khí hậu miền Trung, việc chủ động lên kế hoạch thi công theo mùa, thay vì áp dụng máy móc một quy trình chung quanh năm, là cách hiệu quả nhất để đảm bảo chất lượng công trình về lâu dài.