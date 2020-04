Xuất khẩu Samsung sụt giảm, ngành điện tử đối mặt khó khăn lớn

Dự báo ngành điện tử gặp nhiều khó khăn do Covid-19

Theo báo cáo rà soát, đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến các ngành công nghiệp trọng điểm ngành Công Thương, cùng với dệt may, da – giày và đồ gỗ, điện tử là 1 trong 3 ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19.

Những tác động tiêu cực này sẽ thể hiện rõ hơn trong các quý tiếp theo của năm 2020 bởi dịch bệnh có khả năng làm sụt giảm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm điện tử tại các thị trường Mỹ và châu Âu.

Dẫn chứng cho nhận định trên, Bộ Công Thương cho biết, thị trường Mỹ và châu Âu hiện lần lượt chiếm khoảng 17% và 24% kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện; và lần lượt khoảng 17% và 14% kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam.

Hai thị trường nêu trên cũng chiếm khoảng hơn 50% giá trị xuất khẩu sản phẩm của Samsung Electronics Việt Nam (với thị trường Mỹ chiếm khoảng trên 20% và thị trường châu Âu chiếm khoảng trên 30%).

Trong khi đó, doanh thu và sản lượng toàn cầu của Samsung dự báo sẽ giảm do ảnh hưởng chung của dịch bệnh đến ngành điện tử nói chung. Samsung Việt Nam cũng dự kiến giảm mục tiêu xuất khẩu xuống còn khoảng 45,5 tỷ USD trong năm 2020 (so với 51,38 tỷ USD năm 2019). Do đó, xuất khẩu của Samsung sụt giảm sẽ khiến kim ngạch toàn ngành này đạt giá trị thấp hơn.

Dẫn số liệu của hãng nghiên cứu thị trường Strategy Analytics Inc., Bộ Công Thương cho hay, doanh số smartphone toàn cầu năm 2020 có thể giảm 10% do tác động của dịch bệnh Covid-19 lan rộng sang Mỹ và châu Âu. Việc sụt giảm nhu cầu sử dụng sản phẩm điện tử trên thế giới sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường cũng như ngành sản xuất điện tử tại Việt Nam.

Tương tự, Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam cũng dự báo, các đơn hàng dài hạn, đơn hàng mới trong thời gian tới sẽ rất ít do nhu cầu mua sắm hàng điện tử sụt giảm bởi các biện pháp kiểm dịch.

Trước tình hình này, Bộ Công Thương đề xuất cần phải quyết liệt triển khai 3 giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn, gồm: Đẩy mạnh công tác thông quan nguyên phụ liệu nhập khẩu để kịp thời cung ứng cho sản xuất trong nước.

Có chính sách hỗ trợ đủ mạnh, thực chất về tín dụng, tài chính và thuế để giúp các doanh nghiệp bảo đảm hoạt động sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội; Đẩy mạnh tìm kiếm thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước cho các ngành công nghiệp trọng điểm, trong đó, chủ yếu là thị trường xuất khẩu cho các ngành xuất khẩu chủ lực để giải quyết một phần năng lực sản xuất dư thừa trong nước nhằm duy trì sự tồn tại của các doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn này.