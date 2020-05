Vsmart Active 3 - đi tìm sự cân bằng giữa hiệu năng và pin

ANTD.VN - Sử dụng một con chip phù hợp, màn hình AMOLED tiết kiệm pin, Vsmart Active đem đến sự cân bằng hiếm giữa hiệu năng và pin so với các đối thủ.

Thời gian sử dụng là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi sử dụng smartphone. Dù máy có mạnh mẽ tới đâu, chụp ảnh đẹp thế nào mà thời gian sử dụng pin không được một ngày thì cũng không thể mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho người dùng.

Không chỉ sở hữu sức mạnh vượt trội, Vsmart Active 3 còn có pin bền bỉ, sạc nhanh.

Vsmart giải bài toán cân bằng thế nào?

Tuy vậy, thời gian sử dụng pin thường tỉ lệ nghịch với hiệu năng của máy, vì các nhà sản xuất sẽ phải giảm cấu hình hay can thiệp sâu vào các tính năng để “ép” máy hoạt động nhẹ nhàng hơn. Hoặc họ cũng có thể tăng dung lượng pin lên nhưng máy sẽ dày và nặng hơn đáng kể. Do vậy, để cân bằng giữa pin và các trải nghiệm khác không phải là chuyện đơn giản.

Có vẻ như ở thế hệ sản phẩm thứ 3 của mình, Vsmart đã tìm được lời giải cho bài toán khó khăn này. Họ trang bị cho Vsmart Active 3 một viên pin 4020 mAh dung lượng lớn vừa đủ để máy không dày, nhưng vẫn có thể sử dụng 2 ngày trong điều kiện sử dụng thông thường. Kể cả khi sử dụng liên tục như xem video, chơi game, thì Vsmart Active 3 vẫn có thể dùng thoải mái trong 1 ngày.

So về cấu hình với nhiều smartphone trong cùng phân khúc, Vsmart Active 3 được trang bị phần cứng mạnh mẽ hơn. Vậy bí quyết nào giúp cho chiếc smartphone này vừa có hiệu năng mạnh mẽ, lại dùng pin bền bỉ như thế?

Con chip chất lượng là lời giải?

Theo đánh giá của chuyên gia Minh Đức từ Tinhte, đôi khi chính con chip mạnh mẽ sẽ giúp cho máy hoạt động hiệu quả, bớt tốn pin hơn.

“Bản chất những con chip đời mới hơn, cao cấp hơn không chỉ giúp tăng cường khả năng xử lý mà còn ít nóng hơn và cũng được tối ưu để kéo dài thời gian sử dụng pin hơn”, quản trị viên này nhận định.

Hiểu một cách đơn giản, với cùng một tiến trình thì Vsmart Active 3, do được trang bị SoC Helio P60 mạnh mẽ, có thể xử lý trong thời gian nhanh hơn so với các máy yếu. Nhờ đó, máy hoạt động nặng trong khoảng thời gian ngắn hơn, không bị nóng, do vậy sẽ đỡ tốn pin. Ngoài ra, con chip này cũng được chế tạo trên tiến trình tiên tiến hơn, từ đó tối ưu và tiết kiệm năng lượng hơn hẳn.

Thời gian sử dụng pin của Vsmart Active 3 nhỉnh hơn, sạc nhanh hơn.

Khi so với Oppo A31 và Samsung Galaxy A20s, hai đại diện cùng trong phân khúc 4 triệu, Vsmart Active 3 cho thấy sự cân bằng giữa hiệu năng và pin quan trọng như thế nào.

Trong bài thử nghiệm của Tinhte, Vsmart Active 3 đạt thời gian onscreen (mở màn hình) là 8,7 giờ, nhỉnh hơn chiếc Oppo A31. Trong khi đó, máy lại sạc nhanh hơn gần 20 phút nhờ cục sạc 15 W được trang bị theo máy.

Samsung Galaxy A20s có thời gian onscreen 11,3 giờ, nhưng đây là máy có cấu hình khiêm tốn nhất. Có thể thấy hướng đi của Samsung là lựa chọn một con chip hiệu năng thấp, ít tốn năng lượng để kéo dài thời gian dùng pin. Tuy máy dùng được lâu hơn, trải nghiệm sẽ bị ảnh hưởng khi hoạt động không mượt bằng các đối thủ.

Vsmart Active 3 và Samsung Galaxy A20s đều được trang bị công nghệ sạc nhanh, cho phép sạc đầy pin trong 2,5 giờ. Để đạt tới mức 50% pin, tương đương thời gian sử dụng thoải mái trong nửa ngày, bộ đôi chỉ mất khoảng 1 giờ, theo trải nghiệm của Tinhte. Thời gian sạc chậm là điểm yếu của Oppo A31 trong bài test này.

Màn hình AMOLED có thể cũng là yếu tố giúp mang lại thời gian dùng pin lâu dài cho Vsmart Active 3. Không chỉ đem lại hình ảnh đẹp, ấn tượng hơn, công nghệ OLED cho phép tiết kiệm điện năng khi sử dụng với các nội dung tối màu.

Cân bằng giữa yếu tố trải nghiệm sử dụng và pin, Vsmart Active 3 mang lại cảm giác dùng rất thoải mái. Theo nhận xét của ông Trần Mạnh Hiệp, quản trị diễn đàn Tinhte, Vsmart Active 3 đạt được điểm tổng hòa tốt nhất nhờ những trang bị phần cứng đắt tiền, trong khi giá bán tốt hơn đối thủ.