VietinBank đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo đột phá về hiệu quả hoạt động

Đây là bước chuyển mình chiến lược cần thiết và kịp thời của ngân hàng trong giai đoạn mới, phù hợp với những thế mạnh, tiềm năng của một ngân hàng lớn đã xác lập được uy tín và vị thế vững chắc trên thị trường sau gần 32 năm xây dựng, phát triển.

Tăng trưởng theo chiều sâu, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả gắn với quy mô hợp lý

Trước năm 2018, chiến lược của VietinBank tập trung vào tăng trưởng quy mô, mở rộng thị phần với tốc độ tăng trưởng thường xuyên ở mức cao nhất trên thị trường. Tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2013 - 2017 ở mức gần 20%/năm, tăng trưởng tổng tài sản hơn 17%/năm, nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng hơn 20%/năm.

Đây cũng là giai đoạn giúp VietinBank xác lập được những nền tảng, cơ sở cần thiết cho giai đoạn tăng trưởng bền vững như: Vị trí vững chắc của một ngân hàng TMCP Nhà nước chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, có vai trò tiên phong, dẫn dắt, tạo lập thị trường; sự tín nhiệm, tin tưởng của khách hàng; mạng lưới rộng khắp trong và ngoài nước với cơ sở khách hàng lớn, chất lượng cao; hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, tiên tiến bậc nhất, có khả năng đáp ứng những nhu cầu, yêu cầu đa dạng và phức tạp trong phát triển sản phẩm, dịch vụ ở giai đoạn mới.

Để thực hiện mục tiêu phát triển hiệu quả bền vững, năm 2018 được ban lãnh đạo VietinBank lựa chọn là mốc đánh dấu sự thay đổi về định hướng chiến lược, từ tăng trưởng về quy mô là chính sang tăng trưởng bền vững, hiệu quả; tập trung vào chất lượng tăng trưởng để tận dụng, tối ưu mọi nguồn lực đầu tư. Đây là chiến lược phù hợp, thể hiện bước đi chủ động, sáng tạo và quyết đoán trong bối cảnh những yêu cầu về an toàn vốn của các cơ quan quản lý Nhà nước và thông lệ quốc tế ngày càng chặt chẽ khiến chi phí cho tăng trưởng quy mô không còn tối ưu.

Kết quả là, năm 2019, mặc dù các chỉ tiêu quy mô đều tăng trưởng ở mức thấp, tổng tài sản và dư nợ tín dụng chỉ tăng trưởng tương ứng ở mức 6,6% và 7,3%, tương đương khoảng 40% mức tăng trưởng bình quân của giai đoạn 2013-2017 song hiệu quả hoạt động của VietinBank đạt mức cao nhất trong lịch sử phát triển của ngân hàng với thu nhập hoạt động ở mức trên 40,5 nghìn tỷ, tăng 42% so với năm 2018, mức tăng cao gấp nhiều lần tăng trưởng quy mô; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 11.800 tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2018 và gấp gần 1,5 lần so với mức lợi nhuận bình quân năm đạt được trong giai đoạn 5 năm từ 2013 – 2017; tổng giá trị gia tăng ngân hàng tạo ra tăng 76% so với bình quân 5 năm 2013 - 2017.

Thay đổi mạnh mẽ phương thức kinh doanh

Trong năm 2019, VietinBank triển khai đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng từ phát triển chiều rộng sang chiều sâu, từ hoạt động kinh doanh dựa vào tăng trưởng quy mô là chính sang dựa vào cải thiện chất lượng, hiệu quả, gắn với tăng trưởng quy mô hợp lý. Chuyển dịch cơ cấu thu nhập, cải thiện thu nhập quy mô ngoài lãi dựa trên cơ sở nền tảng ngân hàng hiện đại và đa dịch vụ. Thay đổi mạnh mẽ phương thức kinh doanh từ cung ứng đơn lẻ sản phẩm, dịch vụ sang phát triển và ứng dụng giải pháp ngân hàng tài chính tổng thể cho khách hàng/ nhóm khách hàng, phát triển mạnh mẽ theo chuỗi liên kết.

Thông qua ứng dụng rộng rãi CNTT trong phát triển hoạt động kinh doanh và các hoạt động quản trị, quản lý rủi ro; đã đơn giản hóa, tinh gọn quy trình, thủ tục, hồ sơ; tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận thuận lợi, sử dụng đầy đủ, kịp thời các dịch vụ ngân hàng an toàn, hiện đại với chất lượng tốt. VietinBank triển khai hiệu quả các giải pháp quản lý tốt chất lượng tăng trưởng, tiết giảm chi phí tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng với chi phí hợp lý nhất. Điều hành tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các ngành nghề, doanh nghiệp thuộc đối tượng có nhiều tiềm năng, triển vọng phát triển, được Chính phủ, NHNN Việt Nam khuyến khích phát triển.

VietinBank triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống những giải pháp nhằm nâng cao tiêu chuẩn hoạt động theo thông lệ tốt của quốc tế, cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Sự hợp tác chặt chẽ giữa các phân khúc khách hàng không chỉ đưa ngân hàng đi đúng hướng để phát triển bền vững trong dài hạn mà còn tạo thêm giá trị gia tăng cho cả chuỗi khách hàng, từ đó mang lại lợi ích tổng thể cho nền kinh tế.

Những giải pháp toàn diện để phát triển bán chéo, bán theo chuỗi để hiện thực hóa mô hình tăng trưởng liên kết phân khúc này đang từng bước mang lại những kết quả tích cực cho cả khách hàng và ngân hàng. Các chuỗi khách hàng khép kín, tiêu biểu là các khách hàng chiến lược cùng với hệ thống doanh nghiệp vệ tinh, chuỗi nhà cung cấp, người tiêu dùng của doanh nghiệp cũng đang được tiếp cận những dịch vụ tài chính đồng bộ, toàn diện với nhiều ưu đãi, tiện ích nhất từ phía VietinBank.

VietinBank tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, gia tăng giá trị cho khách hàng

Tiếp tục đóng vai trò là ngân hàng chủ lực, trụ cột của nền kinh tế

Với mô hình tăng trưởng của VietinBank hướng tới phát triển và cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng; việc đóng gói các sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu đặc định của từng nhóm khách hàng, khách hàng mục tiêu sẽ phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng với chất lượng tốt nhất, giảm thiểu thời gian, công sức và chi phí cho khách hàng để tiếp cận đồng thời được nhiều sản phẩm, dịch vụ có giá trị và tính đồng bộ hóa cao. Đây là hướng tăng trưởng nhất quán với giá trị cốt lõi số 1 trong hoạt động của VietinBank là hướng tới khách hàng. Là ngân hàng TMCP lớn, Nhà nước nắm cổ phần chi phối trong thời gian qua, VietinBank luôn đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương của Chính phủ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện đồng bộ các giải pháp thiết thực, hiệu quả để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, bứt phá phát triển sau đại dịch Covid-19, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Cùng việc dự kiến thành lập Trung tâm phát triển giải pháp tài chính, VietinBank sẽ là ngân hàng tiên phong trong việc thiết kế, tư vấn các giải pháp tài chính chuyên sâu cho khách hàng, mang lại giá trị thặng dư lớn nhất cho khách hàng và chuỗi khách hàng.

Ngoài ra, việc hình thành Trung tâm khách hàng phía Nam sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh doanh của VietinBank tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Mô hình và cơ chế hoạt động của trung tâm đã và đang mang đến rất nhiều lợi ích cho các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp; đặc biệt là giảm tải thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt cung cấp vốn kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh đặc thù của địa bàn TP. HCM và các tỉnh Đông Nam bộ. Đây là điều kiện quan trọng để VietinBank tiếp tục nghiên cứu để phát triển mô hình này trong các vùng kinh tế, các địa phương; tiếp tục tạo dựng những lợi thế cạnh tranh bền vững cho VietinBank để tiếp tục bứt phá trong chặng đường phát triển sắp tới.