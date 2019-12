VIB - Ngân hàng đầu tiên hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II tại Việt Nam

ANTD.VN - Hôm nay (19/12), Ngân hàng Quốc tế (VIB) tổ chức lễ công bố hoàn thành triển khai 3 trụ cột của Basel II. Như vậy, sau 1 năm nhận quyết định từ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận cho áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN sớm trước thời hạn, VIB là ngân hàng Việt Nam đầu tiên hoàn thành triển khai cả 3 trụ cột của Basel II sớm hơn 1 năm so với quy định tại thông tư 41/2016/TT-NHNN và thông tư 13/2018/TT-NHNN.

Lễ công bố chứng kiến sự có mặt của lãnh đạo và chuyên gia của NHNN, lãnh đạo và đại diện của các tổ chức quốc tế hàng đầu như Tập đoàn tài chính quốc tế (IFC), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Cục kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO), Tập đoàn công nghệ FIS (Mỹ), Tổng giám đốc và lãnh đạo của công ty tư vấn PWC, nhiều hãng truyền thông uy tín của Việt Nam cùng với đại diện HĐQT, Ban điều hành và ban quản trị dự án Basel II tại VIB.

Phát biểu tại buổi lễ công bố hoàn thành 3 trụ cột của basel II tại VIB, ông Trần Đăng Phi – Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đánh giá cao tính chủ động và quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên VIB trong quá trình đầu tư triển khai dự án Basel II, cũng như những nỗ lực của VIB trong việc tuân thủ các quy định mới của NHNN và áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào hoạt động kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam.

Đại diện NHNN cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng, việc VIB hoàn thành và áp dụng sớm cả 3 trụ cột của Basel II sẽ là một nền tảng quan trọng để hoạt động kinh doanh của VIB an toàn hơn và hiệu quả hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy quyết tâm của các ngân hàng Việt Nam trong quá trình triển khai Basel II và tuân thủ đầy đủ Thông tư 41, Thông tư 13 của Ngân hàng Nhà nước.

Ông Hàn Ngọc Vũ – Tổng Giám đốc VIB chia sẻ: “VIB là ngân hàng có nền tảng quản trị rủi ro bài bản được chuyển giao từ cổ đông chiến lược CommonWealth Bank of Australia (CBA), một trong những ngân hàng được đánh giá là an toàn hàng đầu trên thế giới. Ngân hàng cũng được định vị là một ngân hàng có chất lượng hàng đầu, luôn coi việc thúc đẩy các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro tiên tiến và minh bạch là một trong những nền tảng quan trọng nhất cho chiến lược phát triển bền vững. Việc đặt ra một lộ trình rõ ràng khi triển khai Basel II sớm hơn thời hạn do NHNN quy định cho thấy VIB đã có cách tiếp cận không chỉ dừng lại ở mục đích tuân thủ. Sự khác biệt nằm ở yếu tố chúng tôi coi việc hoàn thành 3 trụ cột Basel II là một trong các đầu việc quan trọng nằm trong tầm nhìn dài hạn về quản trị rủi ro của ngân hàng”.

Đại diện cho Cục kinh tế liên bang Thụy Sỹ (SECO), nơi đặt trụ sở của Ủy Ban Basel, ông Marcel Reymond cũng chúc mừng thành tựu của ngành ngân hàng Việt Nam nói chung và của VIB nói riêng, với vai trò là 1 trong 2 ngân hàng đầu tiên áp dụng Basel II và là ngân hàng đầu tiên triển khai thành công cả 3 trụ cột của Basel II tại Việt Nam. Ông Reymond cũng nhấn mạnh: “…nhiệm vụ trước mắt của các ngân hàng Việt Nam là rất lớn và đầy thách thức nhưng nó cũng có thể là một cơ hội. Sức khỏe ngành tài chính ngân hàng là chìa khóa để đảm bảo tăng trưởng kinh tế lâu dài. Do vậy, ngoài việc tạo ra hành lang pháp lý đầy đủ từ phía các cơ quan chức năng thì sự sẵn sàng nhập cuộc của các ngân hàng cũng là động lực quan trọng để thành công trong một thị trường đầy cạnh tranh như hiện nay”.

Trong năm 2018, VIB đã triển khai thành công trụ cột 1 và trụ cột 3 của Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn sớm trước 1 năm so với thời hạn NHNN yêu cầu và tăng cường sức mạnh tài chính để đảm bảo hệ số an toàn vốn được tính toán tự động hóa theo quy định của Thông tư 41/2016/TT-NHNN với mức CAR luôn đạt trên 9%. Ngân hàng đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống chính sách quản trị rủi ro, cơ sở dữ liệu, bộ máy nhân sự và kế hoạch vốn nhằm đảm bảo ngân hàng quản trị và tính toán tỷ lệ an toàn vốn theo như quy định.

Năm 2019, VIB tiếp tục triển khai trụ cột 2 - nội dung quan trọng của Basel II, nhằm hoàn thiện năng lực đánh giá nội bộ về mức đủ vốn(ICAAP) sớm trước thời hạn NHNN quy định. Để triển khai dự án ICAAP, VIB đã phối hợp với công ty tư vấn uy tín (PWC) nhằm học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận các phương pháp tính toán ICAAP đã triển khai tại các ngân hàng có quy mô tương tự trong khu vực Đông Nam Á, từ đó xây dựng quy trình và phương pháp đánh giá nội bộ về mức đủ vốn phù hợp với ngân hàng. Đến ngày 30/9/2019, ngân hàng đã hoàn thiện toàn bộ chính sách, quy trình và phương pháp đánh giá nội bộ về mức đủ vốn và đảm bảo đủ điều kiện để tuân thủ trụ cột 2 Basel từ ngày 01/01/2020, sớm hơn 1 năm so với yêu cầu của NHNN tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN.

Lãnh đạo VIB cũng cho biết, ngân hàng dự kiến tiếp tục đầu tư phát triển Basel II theo phương pháp nâng cao và hướng tới áp dụng các chuẩn mực của Basel III vào công tác quản trị rủi ro của ngân hàng. Thực tế triển khai cho thấy Basel II thực sự đã mang đến cho ngân hàng nhiều lợi ích thiết thực, giúp VIB có những điều chỉnh phù hợp về mặt chiến lược, giúp quản trị kế hoạch vốn phù hợp với mục tiêu tăng trưởng bền vững của Ngân hàng và nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh một cách toàn diện. Việc VIB hoàn thành và áp dụng sớm cả 3 trụ cột của Basel II cũng được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực, góp phần nâng cao uy tín của VIB nói riêng và ngành ngân hàng Việt Nam nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Grant Dennis, Tổng Giám đốc Công ty PwC Việt Nam, đơn vị tư vấn triển khai ICAAP tại VIB cho biết: “PwC rất vui mừng khi là đơn vị tư vấn đồng hành cùng VIB trong quá trình triển khai dự án ICAAP theo thông tư 13… Trong quá trình thực hiện dự án, chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ và cam kết mạnh mẽ từ Hội đồng quản trị đến Ban lãnh đạo cấp cao của ngân hàng cũng như sự giám sát chặt chẽ của họ trong quá trình triển khai. Chúng tôi cũng đã thấy những nỗ lực tuyệt vời và quyết tâm mạnh mẽ của nhóm dự án VIB để thực hiện thành công dự án quan trọng này. Mặc dù còn rất nhiều việc phải làm, nhưng với thành công bước đầu này của VIB hy vọng sẽ khởi đầu làn sóng tích cực áp dụng các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế vào hoạt động kinh doanh trong ngành ngân hàng Việt Nam”.