Tỷ giá đô la Mỹ liên tục "leo dốc", liệu có đáng lo?

Fed hạ lãi suất, vì sao giá USD liên tục tăng?



Sáng nay 23/3, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố đứng ở mức 23.259 đồng/USD, tăng 7 đồng so với cuối tuần trước. Đây là phiên tăng thứ bảy liên tiếp của tỷ giá trung tâm. So với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng 109 đồng.

Trong khi đó, tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.907 đồng.

Trên thị trường, giá mua - bán USD tại các ngân hàng tiếp tục tăng mạnh, các ngân hàng liên tục điều chỉnh bảng tỷ giá ngoại tệ. Tính đến trưa 23/3 Vietcombank niêm yết giá mua – bán USD ở mức 23.450 - 23.640 đồng, tăng tới 110 đồng so với phiên cuối tuần trước; BIDV tăng 120 đồng lên 23.453 - 23.690 đồng; Techcombank tăng mạnh lên mức 23.540 - 23.700 đồng...

Trong khi đó, tỷ giá USD trên thị trường tự do cũng đang giao dịch ở mức cao, dao động quanh 23.600 - 23.700 đồng. Như vậy, so với đầu năm, tỷ giá USD trên thị trường tự do đã tăng khoảng trên 1,5%.

Trên thế giới, đồng bạc xanh chưa có dấu hiệu suy yếu, chỉ số US Dollar Index đo lường sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ (đồng euro, đồng yên Nhật, bảng Anh, đô la Canada, krona Thụy Điển và đồng franc Thụy Sỹ) chốt tuần qua vẫn duy trì trên mốc 102 điểm. Chỉ số này đã tăng một mạch từ mức gần 95 điểm của ngày 9/3 đến nay.

Tỷ giá USD liên tục tăng mạnh trong những phiên gần đây

Diễn biến này của đồng USD được cho là đi ngược với các quy tắc, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã hai lần hạ lãi suất khẩn cấp đồng thời tung ra gói nới lỏng định lượng lên tới 700 tỷ USD - điều mà lẽ ra sẽ làm USD mất giá.

Lý giải nguyên nhân này, chuyên gia tài chính, TS. Bùi Quang Tín (Trường doanh nhân Bizlight) cho rằng có hai nguyên nhân khiến đồng USD tăng mạnh. Thứ nhất là do Fed giảm lãi suất và tung tiền ra nhưng hầu hết các nước khác cũng đã đưa ra các chính sách hỗ trợ không thua gì Mỹ.

Thứ hai là sau tất cả những hỗ trợ này của các ngân hàng trung ương thì tất cả các thị trường hàng hóa khác vẫn rớt, bao gồm cả thị trường chứng khoán, bất động sản, vàng, dầu thô. Điều này là do giới đầu tư trên thế giới đồng loạt bán tháo tất cả các loại tài sản có thể để nắm giữ tiền mặt, khiến đồng USD tăng giá.

Áp lực tỷ giá Việt Nam

Theo tính toán của TS. Bùi Quang Tín, tính từ đầu năm đến giời, tỷ giá VND/USD đã tăng khoảng trên 1,5%. Tuy nhiên, nếu so với mức tăng của US Dollar Index thì con mức tăng này vẫn chưa đáng ngại.

Cụ thể, tính từ ngày 9/3, chỉ số này mới là 95,07 điểm, nay đã tăng lên trên 102 điểm, tức là tăng tới 7%.

"Như vậy, có thể thấy biến động tỷ giá của VND vẫn thấp hơn biến động của USD so với các đồng tiền chủ chốt" - vị chuyên gia cho biết.

TS. Bùi Quang Tín cho rằng, tỷ giá hiện nay vẫn trong tầm kiểm soát của Nhà nước. Xét tổng thể thì cung ngoại tệ Việt Nam thời gian tới sẽ bị ảnh hưởng, điều này sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên, đây là xu hướng chung trên thế giới.

Cụ thể, về xuất nhập khẩu sẽ bị giảm, nhưng theo ông Tín, xuất nhập khẩu của không chỉ của Việt Nam mà thế giới ít bị điều chỉnh bởi tỷ giá, mà nó tác động mạnh bởi các quốc gia hạn chế giao thương, các doanh nghiệp bị hạn chế sản xuất và cung ứng hàng hóa ra thị trường. Cùng với đó, kiều hối và nguồn vốn FDI đều bị giảm sút, ảnh hưởng đến cung ngoại tệ trên thị trường.

Dù vậy, theo đánh giá của vị chuyên gia, hiện nay, thanh khoản USD trên thị trường Việt Nam đang rất ổn định. "Hiện tại, NHNN có nguồn lực dự trữ ngoại hối cao kỷ lục, cán cân thương mại 2 tháng đầu năm về cơ bản vẫn cân bằng. Các nguồn ngoại tệ khác như kiều hối, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến thời điểm này vẫn khá ổn định. Hơn nữa, người dân thời điểm này cũng không xem USD là một kênh đầu tư như cuộc khủng hoảng những năm 2008 - 2009.

Chính vì vậy, việc ổn định tỷ giá thời gian tới sẽ không quá khó khăn với NHNN, tôi nghĩ là từ nay đến cuối năm, tỷ giá USD sẽ biến động trong khoảng 2% như NHNN đã dự đoán từ đầu năm" - TS. Bùi Quang Tín nhận định.