"Tứ trụ kim cương" kiến tạo sức hấp dẫn của các đại đô thị Vinhomes

Một bước xuống phố, tiện ích trong tầm tay

Chị Mai Lan (Đống Đa, Hà Nội) là một phụ nữ rất chăm lo tới gia đình. Luôn muốn con có môi trường sống tốt nhất, gia đình chị đã rất cân nhắc khi lựa chọn mua nhà mới khi con đến tuổi đến trường.

“Khi quyết định mua căn hộ an cư cho gia đình, các tiện ích trường học, không gian vui chơi cho con là yếu tố hàng đầu để tôi lựa chọn. Sau một ngày làm việc, trở về nhà, tôi sẽ có thêm thời gian cho con và hoàn toàn an tâm vì con được gửi gắm trong môi trường an toàn”, chị Lan chia sẻ.

Đồng quan điểm nhưng anh Trần Tuấn Việt (Hà Đông, Hà Nội) lại quan tâm hơn tới các dịch vụ y tế. “Cách đây 3 năm có một sự việc đã khiến tôi thay đổi hẳn quan điểm chọn nhà. Ngày đó, bố tôi phải đi cấp cứu giữa đêm nhưng do nhà trong ngõ lại khá xa bệnh viện nên khi tới được phòng cấp cứu thì ông đã rơi vào trạng thái khá nguy cấp rồi. Chính vì vậy, hơn ai hết, tôi hiểu rất rõ giá trị của việc lựa chọn nơi sống gần các tiện ích quan trọng, đặc biệt là sức khoẻ”.

Những trường hợp người mua nhà như chị Lan hay anh Việt đã thể hiện rõ nhu cầu về sự tiện lợi trong cuộc sống ngày nay. Một căn nhà không còn chỉ là nơi để ở, mà còn là nơi để tận hưởng, mang đến sự an tâm và bình yên cho cả gia đình. Vì lẽ đó, những dự án đáp ứng nhu cầu “một bước xuống phố, tiện ích trong tầm tay” luôn trở thành “hàng hot” được khách hàng đặt ưu tiên hàng đầu.

“Tứ trụ kim cương” tạo nên sức hấp dẫn cho Sapphire Parkville

Tiếp nối thành công của các đại đô thị Vinhomes, với việc sở hữu "Tứ trụ kim cương": Vinhomes - Vincom - Vinmec - Vinschool, phân khu Sapphire Parkville thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City (Hà Nội) ngay khi ra mắt thị trường đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Nằm tại vị trí tâm điểm kết nối trong lòng đại đô thị, tòa căn hộ S4.02 thuộc Sapphire Parkville đặc biệt tạo được sự chú ý khi kết nối cực kỳ nhanh chóng và thuận tiện tới các đại tiện ích trong đại đô thị, hưởng trọn giá trị từ bộ tứ này.

TTTM Vincom Mega Mall – tâm điểm mua sắm – giải trí thời thượng quy mô bậc nhất hệ thống mang đến những trải nghiệm hiện tại, thông minh lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Chỉ cách 1 cây cầu vượt, Vincom Mega Mall là điểm hẹn vui chơi giải trí cuối tuần cho cả gia đình. Với quy mô lớn bậc nhất trong hệ thống cùng rất nhiều trải nghiệm công nghệ mới lạ, hứa hẹn mang đến nhiều niềm vui và trải nghiệm thú vị cho cả gia đình. Đặc biệt, bể bơi bốn mùa trong TTTM chắc chắn sẽ là điểm đến rèn luyện sức khoẻ và vui chơi yêu thích của cả gia đình quanh năm.

Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec với những trang thiết bị tối tân, đội ngũ bác sỹ có trình độ chuyên môn cao

Bệnh viện Vinmec tại Vinhomes Smart City - bệnh viện Vinmec đầu tiên ở phía Tây, mang đến lựa chọn an tâm với chuẩn mực khám chữa bệnh tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt bệnh viện có phòng tổng thống, sân bay trực thăng trên mái để phục vụ các trường hợp khẩn cấp – sẽ là nơi chăm sóc sức khoẻ đáng tin cậy cho không chỉ là cư dân mà còn cả các chính khách, chuyên gia,…

Sapphire Parkville – phân khu gần trường liên cấp quốc tế Vinschool giúp cha mẹ có thể tự tin trao cho con sự tự lập đến trường.

Sapphire Parkville - phân khu gần trường liên cấp quốc tế Vinschool nhất trong đại đô thị Vinhomes Smart City, giúp cha mẹ có thể tự tin trao cho con sự tự lập đến trường, mở cánh cửa tương lai rộng lớn, vun đắp giấc mơ của con trẻ trong môi trường giáo dục tiêu chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, mô hình đại đô thị thông minh giúp nâng tầm tiêu chuẩn vận hành quản lý của Vinhomes tại Đại đô thị với camera trải khắp dự án, nhận diện gương mặt, mua sắm thuận tiện,…

Sở hữu quy mô 280 ha với hệ thống tiện ích hoàn hảo, Vinhomes Smart City mang tới một môi trường sống văn minh, an toàn cho cư dân tại đây.

Với bộ "tứ trụ kim cương” cùng nhiều ưu thế về thiết kế căn hộ, dịch vụ, tiện ích, S4.02 và Sapphire Parkville chính là lựa chọn không thể bỏ lỡ đối với mọi gia đình. Đặc biệt, chính sách bán hàng ưu việt càng làm gia tăng sức hút cho S4.02. Khách hàng khi mua căn hộ sẽ chỉ cần thanh toán 10% là có thể ký hợp đồng mua bán, được hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 36 tháng.

Ngoài ra, khách hàng vẫn được áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính ưu việt với khoản vay 70% giá trị căn hộ, thời hạn vay lên tới 35 năm. Với chính sách này, chỉ cần một khoản tích lũy ban đầu không quá lớn, khách hàng đã có thể đón trọn cơ hội “lên đời nhà sang” giữa lòng thành phố quốc tế Vinhomes Smart City.