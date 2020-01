Truyền thông quốc tế nhận định, TPBank là Ngân hàng bán lẻ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2019

ANTD.VN - Tạp chí Global Banking and Finance Review (GBAF) vừa công bố TPBank đạt giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2019 với nhiều tiêu chí khắt khe.

Global Banking and Finance Review là Tạp chí quốc tế uy tín hàng đầu của Anh, cung cấp góc nhìn độc lập, tổng thể về thông tin trong cộng đồng tài chính ngân hàng quốc tế. Tạp chí có lượng độc giả lớn trên toàn thế giới với hơn 10,4 triệu lượt truy cập web mỗi năm, hơn 100.000 người đọc trên 175 quốc gia và 10.000 bản tạp chí giấy phân phối chủ yếu tại các sân bay lớn hoặc các tổ chức tài chính trên hơn 30 quốc gia.

Giải thưởng của GBAF ghi nhận những nỗ lực trong năm 2019 khi TPBank thực hiện nhiều bước tiến lớn trong việc mở rộng mạng lưới, phát triển hệ thống, nâng cao năng lực bán lẻ. Cùng với việc sở hữu các sản phẩm đa tiện ích, phù hợp với nhu cầu tài chính đa dạng của khách hàng, TPBank còn luôn chú trọng việc cung cấp dịch vụ với chất lượng vượt trội và đầu tư công nghệ hiện đại, rút ngắn thời gian xử lý, đem lại nhiều lợi ích cho người dùng, gia tăng trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng.

Năm 2019, TPBank triển khai mở thêm các chi nhánh, phòng giao dịch tại các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Nam... Thêm vào đó, tính đến cuối năm 2019, TPBank có hơn 200 ngân hàng tự động không ngủ LiveBank 24/7 phục vụ khách hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Hệ thống LiveBank có thể đáp ứng gần như đầy đủ mọi giao dịch của khách hàng từ rút tiền, mở thẻ ATM và thẻ Visa lấy ngay, mở sổ tiết kiệm, thanh toán hóa đơn... Tốc độ phát triển mạng lưới LiveBank của TPBank tăng nhanh gấp 4 lần so với tốc độ phát triển của một chi nhánh truyền thống. Với mật độ bao phủ gia tăng nhanh chóng, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ của TPBank bất kể mọi lúc tại nhiều tỉnh, thành cả nước.

Cùng với việc phát triển hệ thống điểm giao dịch rộng khắp trên cả nước, TPBank tiếp tục giới thiệu đến khách hàng nhiều sản phẩm với tiện ích vượt trội như: Siêu phẩm thẻ tín dụng Signature phiên bản kim loại đầu tiên tại Việt Nam - hoàn tiền không giới hạn, hệ thống EbankX phiên bản nâng cấp “lột xác” hoàn toàn ở cả giao diện và trải nghiệm so với phiên bản internet banking trước đó với các tính năng ưu việt và hàng loạt các chương trình khuyến mại liên tục được triển khai như Nhà đẹp – Xe sang – Ngập tràn quà tặng; Tết là phúc lộc ngập tràn, …với hàng nghìn phần quà giá trị được trao cho khách hàng. Song song với đó, chất lượng dịch vụ cũng liên tục được nâng cao, tạo được sự tin tưởng, hài lòng cho khách hàng mỗi khi giao dịch tại TPBank.

Với những nỗ lực trong việc phát triển hệ thống và nâng cao năng lực bán lẻ, TPBank đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tính đến hết năm 2019, tổng huy động vốn đạt trên 147 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2018, dư nợ đạt gần 102 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng trên 20%, tỉ lệ nợ xấu vẫn được duy trì ở mức 1,3%. Lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt mức gần 3.900 tỷ đồng, tăng 71.3% so với năm 2019; đạt 120% so với kế hoạch đầy thách thức như nhận định từ đầu năm của Ban điều hành. Lượng khách hàng giao dịch tại TPBank đã cán mốc 3 triệu lượt.

Ông Nguyễn Hưng – Tổng Giám đốc TPBank chia sẻ: “Giải thưởng danh giá này ghi nhận những thành công của chúng tôi trong năm vừa qua, đồng thời cũng là ghi nhận sự công nhận của khách hàng dành cho chúng tôi. Khách hàng biết đến TPBank nhiều hơn, sử dụng và đồng hành nhiều hơn trong các sản phẩm cũng như dịch vụ mới mà TPBank cung cấp. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để đem lại cho khách hàng nhiều giá trị tuyệt vời hơn.”

Thông tin chi tiết xem thêm tại: https://www.globalbankingandfinance.com/global-banking-finance-awards-2019-award-winners/