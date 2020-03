Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu giảm gần 3.000 tỷ đồng trong tháng 2 vì Covid-19

13:54 04/03/2020 0 Hà Loan

ANTD.VN - Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy, ước thu ngân sách tháng 2/2020 từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 23.700 tỷ đồng, thấp hơn so với tháng 1/2020 (26.019 tỷ đồng). Nguyên nhân, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hầu hết kim ngạch xuất nhập khẩu của các mặt hàng đóng góp số thu lớn đều giảm so với tháng trước