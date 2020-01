Thịt lợn nhập khẩu tăng mạnh, giá chỉ 35.000 đồng/kg

Nguồn cung thịt đảm bảo trong dịp Tết Canh Tý 2020

Theo Bộ Công Thương, nhập khẩu thịt lợn trong tháng 10 và tháng 11- 2019 có chiều hướng tăng mạnh. Riêng trong tháng 11-2019, lượng thịt lợn nhập khẩu đạt hơn 15 nghìn tấn với kim ngạch 15,9 triệu USD, tăng 164% về lượng và 113% về kim ngạch so với tháng 11- 2018.

Tính chung trong 11 tháng năm 2019, nhập khẩu thịt lợn của nước ta đạt hơn 111 nghìn tấn với kim ngạch 124 triệu USD, tăng 108% về lượng và 97% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018. Cơ cấu chủng loại thịt lợn nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu là thịt cốt-lết, thịt cắt miếng, chân giò, móng giò, xương… từ các nước có ngành chăn nuôi phát triển như: Ba Lan, Đức, Pháp, Hoa Kỳ, Hà Lan…

Về giá nhập khẩu bình quân, trong 11 tháng năm 2019, giá nhập khẩu bình quân mặt hàng thịt lợn là 1.117 USD/tấn, tương đương khoảng 25.950 - 26.000 đồng/kg. Tuy nhiên, thịt lợn nhập khẩu khi đưa ra thị trường phải chịu nhiều mức thuế (thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng 5%, chi phí, thủ tục nhập khẩu, bảo quản kho lạnh...), nên giá thành trước khi ra thị trường tương đương khoảng 33.000 - 35.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, từ tháng 11 đến nay, giá nhập khẩu đã có xu hướng tăng so với thời điểm các tháng trước đó do nhu cầu ngày càng đang tăng mạnh. Thịt lợn nhập khẩu từ các nước vào Việt Nam hiện đều đang chịu thuế MFN với thịt đông lạnh là 10%, với thịt tươi và ướp lạnh là 25%. Đối với các nước đã có FTA với Việt Nam như Australia, New Zealand, Nhật Bản, Liên bang Nga, Mexico... mức thuế nhập khẩu vào khoảng từ 3 - 21%.

Hiện nay, Bộ NN&PTNT đã ký thỏa thuận song phương về kỹ thuật và kiểm dịch động vật với 19 nước với tổng số 1.641 doanh nghiệp nước ngoài được phép xuất khẩu thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn vào Việt Nam và hiện có khoảng 140 doanh nghiệp Việt Nam đang thực hiện nhập khẩu thịt lợn từ các nước.

Để góp phần bình ổn nguồn cung và giá thịt lợn tại thị trường trong nước, đặc biệt là trước và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đề nghị doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu thịt lợn đề nghị gửi thông tin chi tiết về Bộ Công Thương để được hỗ trợ làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng này.

Theo các chuyên gia, thịt lợn nhập khẩu có thể dùng để chế biến nhiều món ăn, thực phẩm chế biến sẵn, thay thế nguồn thịt tươi thiếu hụt tạm thời trong nước.

Tại thị trường trong nước, xu hướng tăng giá thịt lợn đang chững lại. Tại miền Bắc, giá lợn hơi có nơi đã xuống dưới 90.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá bán lẻ tại các chợ dân sinh vẫn đứng yên hoặc giảm chưa đáng kể.