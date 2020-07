Thiết kế Hồ sơ năng lực (Profile) tạo sức mạnh cho doanh nghiệp

Sức mạnh của Hồ sơ năng lực (Profile)

Hồ sơ năng lực có rất nhiều ứng dụng nhưng nhiều doanh nghiệp chưa biết khai thác sử dụng. “Profile is more poweful than you think” (Hồ sơ năng lực mang nhiều công dụng hơn bạn nghĩ) là khẩu hiệu làm cho các nhà nhà quản lý bắt đầu mường tượng ra cách mà Hồ sơ năng lực tác động đến sự thay đổi theo hướng phát triển hơn cho doanh nghiệp.

Thật ấn tượng khi theo dõi cách mà Profile tạo ra sức mạnh để quảng bá thương hiệu trên thương trường. Chúng không còn chỉ là tập tài liệu ghi thông tin công ty nữa, mà nó đã trở thành giải pháp hữu hiệu để giới thiệu thế mạnh của doanh nghiệp đến với đối tác và khách hàng.

Qua Hồ sơ năng lực, bạn sẽ giới thiệu vắn ngọn một cách khái quát nhất về doanh nghiệp, những thế mạnh bạn có, những lĩnh vực bạn đang hoạt động... để từ đó tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển.

Một bộ Hồ sơ năng lực do Rubic Group thiết kế

Hồ sơ năng lực nên thiết kế như thế nào để tạo ấn tượng?

Đã qua rồi thời mà Hồ sơ năng lực là những tập tài liệu đơn điệu dày cộm, hiện nay chúng đã được thiết kế nghệ thuật, ngắn gọn và súc tích hơn. Trong thời đại công nghệ số, xu hướng truyền tải thông tin cố nhồi nhét, lấy số lượng nhiều hơn chất lượng đã hết, thay vì phô diễn nhiều thông tin nhưng vô bổ thì hiện nay Profile chỉ cần gói gọi những thông tin cơ bản, ngắn gọn, súc tích.

Nhiều chuyên gia trong hội đồng chấm thầu chia sẻ rằng, họ bị hất dẫn bởi những cuốn Hồ sơ năng lực thiết kế đẹp ngắn gọn, bài bản hơn là những tập tài liệu dầy cộm đơn điệu. “Thực tế chúng tôi chỉ quan tâm đến những thông tin cần một cách nhanh nhất, vì thế Hồ sơ năng lực thiết kế đẹp, bài bản, ngắn gọn sẽ tạo được ấn tượng hơn so với những cuốn dầy cộm, đơn điệu và nhàm chán”, ông Phạm Hảo, CEO của công ty Việt Tín Thành cho biết.

Thiết kế Hồ sơ năng lực tốt sẽ tăng lợi thế cạnh tranh trong quảng bá và đấu thầu. Từ đó sẽ giúp hình ảnh công ty của bạn có sức nặng trong mắt đối tác và khách hàng. Một bộ hồ sơ được thiết kế tốt sẽ đem lại hiệu ứng domino về sự quảng bá và tăng trưởng. Mặc dù cần những hình ảnh và câu từ trong cuốn Hồ sơ năng lực đẹp mắt, dễ hiểu, nhưng cũng không nên quá phô trương, thiếu thực tế. Đảm bảo nội dung đầy đủ, kèm với thông điệp được lòng ghép thông qua hình ảnh chất lượng. Thiết kế biến tấu, giúp người xem cảm thấy hứng thú khi tìm hiểu về công ty qua cuốn hồ sơ năng lực.

Một bộ Hồ sơ năng lực do Rubic Group thiết kế

Đừng để “tiền mất tật mang” khi tìm đơn vị thiết kế Hồ sơ năng lực

Hiện nay không thiếu các đơn vị nhận thiết kế Hồ sơ năng lực, tuy nhiên những đơn vị có thể làm bài bản, chất lượng thì tương đối hiếm. Chị Phương Trang, trợ lý giám đốc cho một công ty xây dựng và nội thất tại TP HCM cho biết. Do bước đầu không kìm hiểu kỹ khi kiếm đơn vị thiết kế Hồ sơ năng lực lĩnh vực xây dựng cho công ty, chị đã chọn một đơn vị thiết kế và cảm thấy không ít phiền toái khi bắt tay làm việc. Khâu thiết kế kém chất lượng, hỗ trợ phần chỉnh sửa khó khăn, dây dưa tiến độ. “Thực tế thì đơn vị thiết kế tôi chọn đã không làm được đúng như điều họ nói, khi tôi yêu cầu chỉnh sửa thì họ làm một cách miễn cưỡng dẫn đến trễ tiến độ nộp thầu, không những vậy trong lúc làm việc hai bên thường căng thẳng, rất mệt mỏi”, Chị Trang chia sẻ.

Chia sẻ về điều này, ông Phạm Anh Hào, CEO của Rubic Group, một trong những đơn vị chuyên thiết kế Hồ sơ năng lực và catalogue cho biết. Thực tế xảy ra xung đột với khách hàng là điều hiếm xảy ra với các đơn vị thiết kế uy tín, nhưng lại rất hay xảy ra với các đơn vị thiết kế chưa đủ năng lực và kinh nghiệm. Thường các đơn vị này lấy giá rất thấp để thuyết phục khách hàng, nhưng sau đó đặt khách vào vào trường hợp đã rồi, lúc này khách hàng chỉ còn nước “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Một bộ Hồ sơ năng lực do Rubic Group thiết kế

“Chúng tôi thiết kế một ấn phẩm Hồ sơ năng lực cho khách hàng sẽ theo một quy trình chặt chẽ, từ khâu lấy thông tin, xây dựng dàn ý, chuẩn bị hình ảnh, phác họa thiết kế và tiến hành thực hiện. Sau khi thiết kế xong sẽ gửi khách hàng duyệt và hỗ trợ chỉnh sửa cho tới khi hoàn thiện. Để đảm bảo chất lượng tốt nhất, chúng tôi còn chủ động cả khâu in ấn, từ đó có thể chủ động được thời gian. Đôi lúc chúng tôi có thể thiết kế trọn bộ Hồ sơ năng lực trong thời gian kỷ lực chỉ khoảng 3-5 ngày, đây là điều mà rất ít đơn vị in ấn có thể làm được”, ông Tạ Hào. CEO của Rubic Group nhấn mạnh.