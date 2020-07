Tháng 7-2020, giá vàng đã tăng 28,57% so với cùng kỳ năm trước

Giá vàng tháng 7 tăng mạnh nhất trong vòng 9 năm qua

Theo Tổng cục Thống kê, giá vàng trong nước tăng theo giá vàng thế giới do tình hình kinh tế thế giới dự báo tiêu cực, dịch Covid-19 tiếp tục lan nhanh, các nước đều đưa ra các gói kích thích kinh tế.

Bình quân giá vàng thế giới đến ngày 24-7-2020 tăng 4,31% so với tháng 6-2020, cao nhất trong vòng 9 năm kể từ năm 2012.

Đáng chú ý, do tình hình trong nước lãi suất tiết kiệm giảm mạnh, trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn rủi ro, dẫn đến nhu cầu mua các loại tài sản an toàn như vàng tăng cao.

Chỉ số giá vàng tháng 7-2020 tăng 3,49% so với tháng trước; tăng 20,89% so với tháng 12-2019 và tăng 28,57% so với cùng kỳ năm trước.

Sau thời điểm thống kê nêu trên, giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng mạnh. Ngày 28-7, giá vàng trong nước vượt mức 58,1 triệu đồng/lượng sau đó quay đầu giảm.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7-2020 tăng 0,4% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước biến động tăng theo giá xăng dầu thế giới và nhu cầu sử dụng điện, nước tăng cao trong thời gian nắng nóng kéo dài.

Mặc dù vậy, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7-2020 vẫn giảm 0,19% so với tháng 12 năm trước - mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020. Bình quân 7 tháng năm 2020, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,07% so với cùng kỳ năm trước.