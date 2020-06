Tháng 6, giá thịt lợn vẫn ở mức cao

Giá thịt cao do nguồn cung thịt thiếu hụt

Theo Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công Thương), từ đầu năm đến nay, giá lợn hơi liên tục tăng. Giá lợn hơi trung bình trên cả nước trong tháng 5 ở mức trên 90.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại miền Bắc, lợn hơi trung bình ở mức 92.000 - 100.000 đ/kg; miền Trung 90.000 - 97.000 đ/kg; miền Nam 93.000 - 100.000 đ/kg. Dịch tả lợn kéo dài nhiều tháng nay và giá lợn hơi tăng kéo theo giá lợn giống tăng. Lợn cai sữa (6-7 kg/con) lên tới 3 triệu đồng/con, tăng 300.000 đồng/con so với giữa tháng 4-2020; lợn con 2 tháng tuổi (trọng lượng khoảng 20 kg) gần 4 triệu đồng/con, tăng 300.000 – 400.000 đồng/con.

Nguyên nhân giá tăng do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi làm cho nguồn cung sụt giảm. Tốc độ tái đàn chậm, gặp nhiều khó khăn do giá lợn giống tăng cao, nhiều hộ dân chưa muốn tái đàn. Do vậy, lượng lợn trong dân không nhiều, hơn nữa chi phí trong chuỗi cung ứng và chi phí từ các loại thuế phí cao tác động tăng giá.

Theo Bộ NN&PTNT, tổng đàn lợn thời điểm 31-12-2018 trước khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi là 31 triệu con, đến thời điểm này năm 2019 chỉ còn 25 triệu con. Đến giữa tháng 3-2020, số đàn lợn mới tăng được 6,3% so với tháng 12-2019, nâng con số tổng đàn lợn cả nước lên 24 triệu con, bằng gần 74% so với tổng đàn lợn trước khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Trong quý I-2020, lượng lợn đưa ra thị trường chỉ khoảng 820.000 – 830.000 tấn, thấp hơn nhu cầu thực tế (khoảng 100.000 tấn). Với khả năng sản xuất dự kiến, tổng sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng cả năm 2020 tương đương năm 2018, quý 2-2020 đạt hơn 900.000 tấn, quý 3 đạt hơn 1 triệu tấn, quý 4 gần 1,1 triệu tấn.

“Như vậy, đến cuối năm 2020, dự báo sẽ cơ bản đáp ứng được phần lớn nhu cầu thịt lợn. Hiện các doanh nghiệp chăn nuôi lớn chiếm 35% thị phần, còn lại 65% thị phần do các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cung cấp, trong khi các hộ này đang gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc tái đàn lợn. Vì vậy, nguồn cung càng thiếu hụt, sớm nhất cuối năm 2020 mới khôi phục được”- đại diện Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại cho hay.

Dự báo giá thịt lợn tháng 6 vẫn ở mức cao do tình trạng thiếu lợn sẽ còn kéo dài thêm ít nhất 3-4 tháng tới. Về nguồn thịt nhập khẩu, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thịt lợn trên thế giới đang phải đóng cửa do Covid-19 nên nguồn cung trong thời gian tới có thể không dồi dào, ảnh hưởng đến giá thịt lợn.

Do ảnh hưởng của giá thịt lợn tăng mạnh và dịch Covid-19, ước tính sức mua mặt hàng thịt lợn đã giảm 20 - 35% so với cùng kỳ năm ngoái.