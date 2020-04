Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tài trợ 2.000 máy thở, chung tay chống dịch Covid-19 ở Việt Nam

ANTD.VN - Nhằm chung sức đồng lòng chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sẽ tài trợ 2.000 máy trợ thở tặng Chính phủ Việt Nam, thiết thực đóng góp thêm nguồn lực trong việc phòng, chữa dịch bệnh Covid-19 cũng như bảo đảm an sinh xã hội, an toàn sức khỏe của nhân dân.

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ngày 1-4 vừa cho biết tập đoàn đã ký kết với các đối tác cung cấp 2.000 máy thở để tặng Chính phủ Việt Nam nhằm có thêm nguồn lực trong việc phòng, chữa dịch bệnh Covid-19 cũng như bảo đảm an sinh xã hội, an toàn sức khỏe của nhân dân.

Đây là hoạt động tài trợ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phối hợp với Trường Đại học Văn Lang nhằm hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Số máy thở tặng Chính phủ Việt Nam do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là nhà tài trợ chính mang thương hiệu Humming Plus - dòng máy thở đa năng đặc biệt thích hợp để điều trị bệnh COVID-19, do Công ty Cổ phần Metran (Metran Co.,Ltd) sản xuất.

Máy thở đa năng của Metran Co.,Ltd (Nhật Bản) đặc biệt thích hợp trong điều trị bệnh nhân Covid-19

Metran là doanh nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản chuyên sản xuất các dòng máy thở, máy trợ thở, máy hô hấp nhân tạo. Công ty Cổ phần Metran có trụ sở chính tại Nhật Bản và đã xây dựng một cơ sở sản xuất tại Bình Dương.



Dự kiến, trong số 2.000 máy thở này sẽ có 1.000 máy được phân bổ cho Thành phố Hồ Chí Minh và 1.000 máy cho thành phố Hà Nội. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho biết, hợp đồng mua máy thở đã được ký kết và các nhà tài trợ đã thanh toán toàn bộ giá trị của 2.000 bộ máy thở (mới 100%) cho nhà sản xuất.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Metran là ông Kazufuku NITTA (tức Trần Ngọc Phúc), cho biết là người Việt Nam nên ông mong muốn thể hiện tình cảm với quê hương, đất nước bằng cách ưu tiên hàng đầu cho việc sản xuất nhanh nhất 2.000 máy thở.

Máy trợ thở là thiết bị y tế vô cùng cần thiết trong điều trị các bệnh nhân Covid-19

Nếu được sự chấp thuận và tạo điều kiện về thủ tục, vận chuyển, cấp phép và các thủ tục liên quan đến việc mở rộng sản xuất của Nhà máy Metran tại Bình Dương từ phía Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng của Việt Nam thì Công ty Cổ phần Metran (Metran Co.,Ltd) sẽ kịp bàn giao 2.000 bộ máy thở này cho Việt Nam trong vòng 2 tháng (dự kiến vào cuối tháng 5-2020).

Tính đến 8h sáng 1-4-2020, Việt Nam đã có 212 ca mắc COVID-19. Trong khi đó, theo thống kê của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới hiện nay diễn biến căng thẳng và phức tạp với 857.261 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 42.114 trường hợp đã tử vong trên thế giới. Đã có 203 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận số trường hợp mắc bệnh Covid-19.

Tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại, tuy đã có 212 trường hợp mắc bệnh Covid-19, nhưng trong đó đã có 60 trường hợp được công bố khỏi bệnh và chưa có trường hợp tử vong.