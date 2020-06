Tập đoàn Bảo Việt được vinh danh trong Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả

Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Trong bối cảnh thị trường tài chính - bảo hiểm có sự cạnh tranh mạnh mẽ, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được bình chọn trong Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Tập đoàn Bảo Việt có mặt trong danh sách này.

Bảng xếp hạng các công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam là bảng xếp hạng uy tín do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp với Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện thường niên, với sự tham vấn của các chuyên gia, các tổ chức trong nước và quốc tế. Bảng xếp hạng có sự tham vấn của nhiều chuyên gia kinh tế và được tham chiếu từ các bảng xếp hạng uy tín của thế giới như Bloomberg, Businessweek, Fortune, Forbes toàn cầu nhằm tìm kiếm và vinh danh các công ty kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Top 50 triển khai trên cơ sở đo lường kết quả kinh doanh các công ty liên tiếp 3 năm, dựa vào 3 chỉ số tăng trưởng: doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu. Kết quả đo lường nhằm đánh giá khách quan năng lực quản trị của doanh nghiệp.

Trong tháng 6/2020, Bảo Việt cũng được vinh danh trong danh sách Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2020 do Forbes Việt Nam xếp hạng. Để được lựa chọn vào danh sách này, Bảo Việt đáp ứng các tiêu chí của Ban tổ chức như: tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ sinh lời ROE, ROC và tăng trưởng EPS giai đoạn 2015 - 2019 cũng như mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp: thương hiệu, chất lượng quản trị doanh nghiệp, nguồn gốc lợi nhuận trong quá khứ và triển vọng phát triển bền vững. Việc Tập đoàn Bảo Việt đạt được cùng lúc hai giải thưởng danh giá, thể hiện sự tương đồng trong tiêu chí đánh giá của Ban tổ chức các giải thưởng uy tín.

Lan tỏa thông điệp “Bảo Việt - Vì người Việt”

Là doanh nghiệp do người Việt tạo ra và dành cho người Việt, luôn đồng hành cùng người dân Việt Nam trong suốt 55 năm qua, Bảo Việt đẩy mạnh lan tỏa thông điệp “Bảo Việt - Vì người Việt”, “Bảo Việt - Make in Vietnam”. Tự hào là Tập đoàn Việt Nam duy nhất cung cấp cả dịch vụ bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, Bảo Việt mong muốn góp phần nâng cao tinh thần tự hào dân tộc cũng như thể hiện mong muốn được đồng hành và chia sẻ nhiều hơn nữa với người dân Việt Nam. Với tinh thần Vì người Việt, Bảo Việt luôn hoạt động với sứ mệnh bảo vệ tài chính, bảo vệ sự bình an cho mọi tổ chức và cá nhân, vì một tương lai Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng.

Trong bối cảnh đầu năm 2020, kinh tế Việt Nam và thế giới chịu tác động mạnh của đại dịch COVID-19, thị trường tài chính - bảo hiểm cạnh tranh gay gắt, Bảo Việt duy trì kết quả kinh doanh khả quan, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ giữ vị trí số 1 thị trường trong Quý I năm 2020.

Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục giữ vững ngôi vị số 1 thị trường về tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 7.956 tỷ đồng tổng doanh thu phí, tăng trưởng 12,8% so với cùng kỳ năm 2019. Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt 2.533 tỷ đồng.