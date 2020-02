Tập đoàn Bảo Việt đồng hành cùng khách hàng, cộng đồng trong dịch Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp và khó lường của virus corona (Covid-19), Bảo Việt đã có các chính sách đặc biệt dành cho khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm, chung tay cùng cộng đồng góp phần gia tăng tối đa sự bảo vệ, đảm bảo tài chính cho khách hàng và gia đình trước các rủi ro bệnh tật có thể xảy đến bất ngờ.

Chi trả chi phí y tế cho các khách hàng tham gia bảo hiểm sức khỏe bị nhiễm Covid-19

Với mục tiêu phát triển bền vững, vì sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng ngày một tốt hơn, Bảo hiểm Bảo Việt cam kết giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng không may bị mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) căn cứ vào điều kiện, điều khoản quy định trong từng sản phẩm bảo hiểm hoặc hợp đồng đã giao kết với khách hàng.

Các quyền lợi được chi trả bao gồm chi phí xét nghiệm, chi phí điều trị, chi phí trợ cấp nằm viện nội trú... Bảo hiểm Bảo Việt cũng giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do Covid-19 (nếu có tham gia quyền lợi Bảo hiểm Sinh mạng).

Bảo Việt cam kết đảm bảo quyền lợi khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ nếu nhiễm Covid-19

Đồng thời, trong giai đoạn từ ngày 03/02 – 10/3/2020, với mong muốn được chung tay chia sẻ và đồng hành cùng cộng đồng trước đại dịch lớn, Bảo hiểm Bảo Việt áp dụng giảm phí 20% các chương trình Bảo hiểm sức khỏe là Bảo Việt An Gia và Bảo Việt Intercare mà vẫn được hưởng trọn vẹn các quyền lợi tối ưu nhất trong cả năm. Đây cũng là hai sản phẩm bảo hiểm sức khỏe nằm trong danh mục các sản phẩm được bảo hiểm trong trường hợp sự kiện bảo hiểm phát sinh do nhiễm chủng mới Covid-19. Thông tin chi tiết các gói sản phẩm bảo hiểm sức khỏe hiện nay của Bảo hiểm Bảo Việt được đăng tải tại địa chỉ: baovietonline.com.vn với các quyền lợi đáp ứng phù hợp theo nhu cầu của khách hàng và thị trường.

Áp dụng chính sách đặc biệt cho khách hàng bị nhiễm Covid-19

Bảo Việt Nhân thọ cam kết chi trả quyền lợi bảo hiểm đối với tất cả các sản phẩm hiện hành cho các khách hàng không may gặp rủi ro do bị nhiễm dịch bệnh Covid-19. Theo đó, các khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm của Bảo Việt Nhân thọ khi nhiễm Covid-19 sẽ được chi trả các quyền lợi bao gồm quyền lợi trợ cấp viện phí, quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng và quyền lợi tử vong theo phạm vi bảo hiểm của điều khoản sản phẩm.

Bảo Việt áp dụng giảm phí cho nhiều gói bảo hiểm

Để hỗ trợ khách hàng kịp thời trong trường hợp không may gặp rủi ro do nhiễm Covid-19, Bảo Việt Nhân thọ còn áp dụng chính sách đặc biệt: chi trả 200% số tiền bảo hiểm của quyền lợi trợ cấp viện phí thông thường đối với khách hàng nằm viện cách ly do nhiễm Covid-19 theo chẩn đoán xác định của cơ quan y tế có thẩm quyền. Dù người nhiễm Covid-19 đã được điều trị và chăm sóc miễn phí theo chính sách của Nhà nước, khi đã tham gia bảo hiểm nhân thọ, khách hàng vẫn được nhận trợ cấp viện phí đặc biệt theo điều khoản và phạm vi của hợp đồng. Đồng thời, Bảo Việt Nhân thọ sẽ miễn thời gian chờ đối với khách hàng nhiễm Covid-19. Trong trường hợp khách hàng phải nằm viện, bị bệnh lý nghiêm trọng hoặc tử vong do nhiễm Covid-19 khi hợp đồng đang có hiệu lực, khách hàng sẽ được xem xét giải quyết quyền lợi bảo hiểm mà không phụ thuộc vào thời gian có hiệu lực của hợp đồng. Bảo Việt Nhân thọ cũng sẽ ưu tiên giải quyết đối với các hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm do nhiễm Covid-19. Thời gian áp dụng chính sách đặc biệt đối với các rủi ro phát sinh kể từ ngày công bố dịch (01/02/2020) đến ngày 30/6/2020.

Hiến máu tình nguyện, chung tay cùng cộng đồng

Chung tay cùng cộng đồng, với phương châm phát triển bền vững, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên đạt được sự thống nhất cao trong việc thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh. Tập đoàn Bảo Việt quyết liệt chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch cho cán bộ, nhân viên và đối tác, khách hàng tại tất cả các đơn vị thành viên trên toàn quốc. Cùng với việc tuyên truyền kịp thời, liên tục về các biện pháp phòng chống, diễn biến dịch bệnh, Bảo Việt tiến hành phun thuốc khử trùng trụ sở làm việc, phát động cuộc thi Góc làm việc đẹp, đảm bảo khu vực làm việc vệ sinh, sạch đẹp. Tập đoàn cũng hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người, khuyến khích thay bằng phương thức làm việc trực tuyến, sử dụng email, điện thoại, công văn; đối với các cuộc họp cần thiết, có các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh do Covid-19, được biết lượng máu dự trữ tại Ngân hàng máu đang khan hiếm, ngày 17/02/2020, Tập đoàn Bảo Việt đã phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức hiến máu tình nguyện. Chỉ trong một buổi sáng, hàng trăm cán bộ nhân viên Tập đoàn Bảo Việt đã chung tay cùng cộng đồng tham gia hiến máu tình nguyện. Trong nhiều năm qua, đông đảo cán bộ và nhân viên Tập đoàn Bảo Việt luôn hưởng ứng, nhiệt tình tham gia hoạt động mang tính nhân đạo và trách nhiệm cộng đồng cao này.