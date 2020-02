Tăng trưởng GDP có thể không đạt được mục tiêu do dịch bệnh corona

Kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng khá lớn bởi dịch viêm phổi Vũ Hán

Báo cáo đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của dịch bệnh Corona đối với kinh tế- xã hội Việt Nam của Bộ KH-ĐT cho biết, theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, tăng trưởng GDP năm 2020 là 6,8%, trong đó quý I tăng 6,52%; quý II tăng 6,65%; quý III tăng 7,11%; quý IV tăng 6,81%.

Trên cơ sở dự kiến những tác động trực tiếp và gián tiếp của dịch bệnh Corona tới các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, Bộ KH-ĐT dự kiến hai kịch bản như sau:

Kịch bản 1: Nếu dịch Corona được khống chế kịp thời trong quý I-2020, ước tính GDP năm 2020 tăng 6,27% so với năm trước (thấp hơn 0,53 điểm phần trăm so với NQ01), trong đó quý I tăng 3,8%; quý II tăng 6,55%; quý III tăng 7,07% và quý IV tăng 6,81%.

Kịch bản 2: Nếu dịch Corona được khống chế trong quý II-2020, ước tính GDP năm 2020 tăng 6,09% so với năm trước (thấp hơn 0,71 điểm phần trăm so với NQ01), trong đó quý I tăng 3,8%; quý II tăng 5,81%; quý III tăng 7,05% và quý IV tăng 6,81%.

“Như vậy, để năm 2020 đạt mức tăng trưởng GDP 6,8% như mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP là thách thức rất lớn,khả năng sẽ không đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra”- Bộ KH-ĐT nhận định.

Về chỉ số giá tiêu dùng, cơ quan này cho biết, anh hưởng của dịch bệnh có thể làm tăng giá thuốc y tế, giá điện sinh hoạt. Tuy nhiên, giá thực phẩm tươi sống như thịt lợn, thịt gà, thịt bò, rau xanh; giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình; giá dịch vụ du lịch, khách sạn, dịch vụ vui chơi, giải trí có thể sẽ giảm trong ngắn hạn do nhu cầu tiêu dùng giảm và nhu cầu ăn uống ngoài gia đình giảm, nhu cầu du lịch, lễ hội giảm.

Trường hợp dịch Corona kết thúc ở quý I-2020, giá các mặt hàng thực phẩm có nguy cơ tăng cao hơn ở quý II-2020 (so với kịch bản ngày 31-1-2020).

Nếu dịch Corona tiếp tục diễn biến sang quý II-2020, giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống sẽ tăng cao hơn do hoạt động sản xuất giảm sút và tăng vào các tháng cuối năm.

Kịch bản 1: Giá lương thực, thực phẩm, đồ uống, may mặc chỉ tăng cao vào các dịp lễ Tết do nhu cầu tăng, sau đó trở về mức ổn định theo đúng quy luật tiêu dùng; ảnh hưởng của dịch Corona kết thúc ở quý I-2020, CPI tháng 2 và tháng 3-2020 giảm so với tháng trước; giá xăng dầu, giá gas không tăng so với năm 2019; giá dịch vụ giáo dục tăng theo lộ trình tác động làm tăng CPI 0,35%. Dự báo CPI bình quân năm 2020 so năm 2019 tăng 3,96%.

Kịch bản 2: Giả thiết như kịch bản 1 nhưng giá thịt lợn bình quân năm 2020 tăng thêm 10% tác động vào CPI khoảng 0,42%; giá xăng dầu điều chỉnh tăng thêm 5% tác động lên CPI tăng khoảng 0,5%; giá gas tăng 10% ước tính sẽ tác động làm CPI tăng khoảng 0,12%; thiên tai và thời tiết bất lợi như hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước cho thủy điện có thể xảy ra; dịch Corona tiếp tục diễn biến sang quý II-2020. Dự báo CPI bình quân năm 2020 so năm 2019 tăng 4,86%.

Về tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu, nếu dịch viêm phổi Vũ Hán kết thúc vào quý I-2020 thì ước tính quý I, đạt kim ngạch 46,5 tỷ USD, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu đạt 50 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu dịch Corona kết thúc cuối quý II-2020, xuất khẩu ước tính quý II đạt kim ngạch 51 tỷ USD, giảm 20%; nhập khẩu ước tính quý II đạt 53 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, Bộ KH-ĐT cũng đánh giá, dịch viêm phổi Vũ Hán còn ảnh hưởng nặng nề tới ngành du lịch, vận tải và ảnh hưởng gián tiếp đến các lĩnh vực: nông lâm thủy sản, đầu tư…