Tăng sốc rồi giảm không phanh: Liệu có phải doanh nghiệp vàng đang "làm giá"?

Vàng trong nước về sát giá thế giới



Sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh mạnh giá vàng miếng SJC với mức giảm lên tới 1,57 triệu đồng/lượng chiều mua vào, giảm 1,36 triệu đồng/lượng chiều bán ra, đưa giá vàng miếng thương hiệu quốc gia về 55,08 - 56,92 triệu đồng/lượng (TP.HCM), 55,08 - 56,94 triệu đồng/lượng (Hà Nội).

Cũng với mức giảm từ 900 nghìn đến 1,3 triệu đồng mỗi lượng, tính đến gần trưa ngày 11/8, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp khác trên thị trường đang giao dịch phổ biến quanh 55,20 - 56,60 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm gần 5 triệu đồng/lượng chỉ sau 3 phiên

Như vậy, sau 3 phiên điều chỉnh mạnh với tổng mức giảm xấp xỉ 5 triệu đồng mỗi lượng, giá vàng trong nước hiện nay đã tiệm cận với vàng thế giới. Trên thị trường châu Á, sáng nay, kim quý này đang giao dịch quanh 2.018 USD/ounce, tương đương hơn 55 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá đô la tại Ngân hàng Vietcombank.

Có phải doanh nghiệp vàng đang "làm giá"?

Có thể thấy, những ngày qua thị trường vàng thế giới và trong nước đang có những biến động rất khó lường. Về việc chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới, theo ông Nguyễn Thế Hùng, chuyên gia của Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, thực tế, giá vàng trong nước có liên thông với thị trương quốc tế nhưng mức độ vừa phải, do các doanh nghiệp kinh doanh vàng không được nhập khẩu vàng, mà chỉ Ngân hàng Nhà nước mới được nhập. Do đó, khi giá vàng quốc tế lên thì giá vàng trong nước cũng sẽ tăng, do nguồn cung trên thị trường trong nước không đủ nhiều để đáp ứng.

Tuy nhiên, thị trường vàng Việt Nam đang được quản lý bằng Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng nên đã tránh được nhứng cú “sốc”, người dân không đổ xô đi mua bán vàng như trước đây.

Về câu hỏi liệu doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước có "làm giá", đại diện Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng, trong nước, không có doanh nghiệp nào đủ nguồn lực để thao túng thị trường.

"Các doanh nghiệp chỉ mua đi bán lại, họ cũng ngại đầu cơ vì sợ rủi ro. Hơn nữa, giá vàng trong nước tăng mạnh là vàng SJC, nguồn cung không nhiều trong khi đợt tăng mạnh vừa rồi sức mua cũng tăng mạnh, nhiều người chuyển từ kênh đầu tư khác như chứng khoán, tiết kiệm sang mua vàng nên doanh nghiệp không đáp ứng được nhu cầu, khiến giá bị đẩy lên cao hơn. Còn vàng nguyên liệu vẫn theo giá quốc tế nên không chênh lệch nhiều" - ông Nguyễn Thế Hùng nói.

Nhận định về xu hướng giá vàng thời gian tới, ông Hùng cho rằng nhiều khả năng giá vàng sẽ còn tăng thêm, nhưng nếu tăng quá cao, giới đầu tư chốt lời, giá vàng sẽ lập tức suy giảm.

"Hiện nay, hoạt động mua bán vàng của người dân trong nước vẫn đang chịu nhiều ảnh hưởng của tâm lý đám đông, nên chúng ta phải thật bình tĩnh để nhận định. Nếu người mua vàng xem vàng là tài sản cất giữ thì khác, nhưng mua vàng để đầu tư, đầu cơ kiếm lời thì sẽ nhiều rủi ro do giá vàng lên xuống thất thường.

Nếu nhà đầu tư có quan điểm lo ngại đồng tiền mất giá, các kênh đầu tư khác lợi nhuận ít hơn thì có thể chia một tỷ lệ tương đối để đầu tư vào vàng" - đại diện Hiệp hội Kinh doanh Vàng chia sẻ.