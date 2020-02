Tạm bỏ quy định yêu cầu khách hàng tháo khẩu trang khi giao dịch tại ngân hàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản số 479/NHNN-VP yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành Ngân hàng triển khai một số nội dung phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.



Theo văn bản, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành Ngân hàng triển khai một số nội dung sau:

Thủ trưởng các đơn vị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ trong đơn vị mình nâng cao nhận thức và coi trọng việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra theo chỉ đạo của Ban Bí thư tại văn bản số 79-CV/TW ngày 29/01/2020, của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 và các văn bản có liên quan khác.

Thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin, diễn biến liên quan từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra; từ Bộ Y tế, các Bộ, ngành và địa phương để triển khai ngay các biện pháp phòng, chống theo hướng dẫn.

Cùng với đó, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong đơn vị mình như: đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm… tại trụ sở cơ quan, nơi làm việc; hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ người lao động trong đơn vị mình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như cung cấp và sử dụng khẩu trang, dung dịch rửa tay…

Nhiều ngân hàng đã cung cấp khẩu trang và nước rửa tay miễn phí cho khách hàng đến giao dịch

Theo dõi chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh (ốm, sốt, ho…), yêu cầu người lao động nghỉ làm việc, đến cơ sở y tế khám, điều trị. Đồng thời, kịp thời báo cáo cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan y tế địa phương để hỗ trợ xử lý khẩn trương.

Yêu cầu cán bộ đi du lịch từ vùng tâm dịch về (nếu có) phải dến các cơ sở y tế kiểm tra và có các biện pháp kiểm soát, cách ly hợp lý (nếu cần thiết). Khuyến nghị cán bộ, người lao động không đi du lịch, công tác đến các vùng trong tâm dịch.

Hạn chế, hoãn tổ chức hội, họp đông người không cấp thiết trong thời gian phòng, chống dịch.

Đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, từ nay cho đến khi thông báo hết dịch của cơ quan chức năng, triển khai các biện pháp liên quan đến hoạt động giao dịch với khách hàng như sau:

Không yêu cầu khách hàng đến giao dịch phải tháo bỏ khẩu trang trước khi vào trụ sở như NHNN đã quy định tại văn bản số 7777/NHNN-PHKQ ngày 16/10/2018 về việc tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm cướp tiền tại ngân hàng, đảm bảo an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt.

Tuy nhiên, vẫn phải tăng cường các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật và theo thẩm quyền để bảo đảm an toàn tuyệt đối tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong giao dịch và trong kho tiền; ngăn chặn các trường hợp lợi dụng dể gây mất an ninh, an toàn khi giao dịch.

Đối với các giao dịch/hoạt động bắt buộc phải nhận diện khách hàng, nhân viên ngân hàng đề nghị khách hàng tạm thời tháo bỏ khẩu trang để nhận diện. Sau khi hoàn thành thủ tục, khách hàng tiếp tục đeo khẩu trang (nếu có nhu cầu) trong quá trình giao dịch.

Nhân viên ngân hàng có thể sử dụng khẩu trang khi thực hiện giao dịch, tiếp xúc với khách hàng nếu cần thiết.