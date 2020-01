Sun Life Việt Nam tăng vốn điều lệ lên 5.070 tỷ đồng

Với việc tăng vốn điều lệ lần này, tổ chức Tài chính quốc tế hàng đầu - Sun Life Assurance Company of Canada (“Sun Life”) với hơn 154 năm kinh nghiệm đến từ Canada tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Việc tăng vốn điều lệ nhằm tăng cường năng lực tài chính để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm đa dạng hơn, cũng như khả năng cam kết, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Bên cạnh đó, việc tăng vốn còn tạo động lực tăng trưởng mới qua việc áp dụng các giải pháp sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại, mở rộng đa dạng hóa các kênh phân phối nhằm mang đến các giải pháp tài chính hiệu quả cũng như sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng Việt Nam.

Việc tăng vốn của Sun Life Việt Nam nằm trong chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có đầu tư hợp tác với Ngân hàng TPBank để phân phối độc quyền các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng (bancassurance) trong 15 năm tại Việt Nam. Đây cũng là yếu tố quan trọng xây dựng niềm tin của Sun Life Việt Nam với khách hàng, đối tác và cộng đồng. Bên cạnh đó, Sun Life Việt Nam cũng đẩy mạnh đầu tư các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thông qua nhiều đối tác có tiềm năng, mở rộng mạng lưới văn phòng kinh doanh và dịch vụ khách hàng trên toàn quốc, đầu tư vào hệ thống công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, marketing, và con người. Ngoài các giải pháp về các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏe, Sun Life Việt Nam cũng đóng góp tích cực cho cộng đồng với nhiều hoạt động, như tổ chức giải chạy thường niên Resolution Run, trao các trụ bóng rổ cho các trường học trên cả nước, tổ chức các chương trình về tài chính cho chị em phụ nữ, trao tặng học bổng cho học sinh….

Năm 2019 cũng là năm Sun Life Việt Nam tiếp tục được vinh danh và ghi nhận từ các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế thông qua các giải thưởng nổi bật như: “Công ty Cung cấp Giải pháp Bảo hiểm Nhân thọ tốt nhất - Việt Nam 2019” do tạp chí Tài chính quốc tế - International Finance Magazine trao tặng, “Top 10 Công ty bảo hiểm Nhân thọ uy tín nhất” do Vnreport & Vietnamnet công bố, “Top 100 Sản phẩm, Dịch vụ tốt nhất cho Gia đình, Trẻ em” do Báo Lao động và Xã hội, Tạp chí Gia đình và Trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) trao tặng...

Với chiến lược Khách Hàng trọn đời, trong mọi hoạt động của Sun Life Việt Nam luôn hướng đến giúp khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khoẻ mạnh hơn.