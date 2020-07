Sun Life Việt Nam khuyến khích khách hàng thanh toán phí bảo hiểm không dùng tiền mặt

ANTD.VN -Nhằm đẩy mạnh chiến lược “Thanh toán không tiền mặt”, Sun Life Việt Nam chính thức triển khai thêm phương thức thanh toán Phí bảo hiểm mới – Cổng thanh toán trực tuyến, trên ứng dụng my Sun Life được tích hợp trên website kể từ ngày 29/06/2020.

Việc đưa thêm tính năng mới này vào ứng dụng my Sun Life sẽ giúp khách hàng thuận tiện hơn cho việc thanh toán phí bảo hiểm, thanh toán mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí. Với mỗi giao dịch thành công, khách hàng sẽ nhận được email xác nhận đính kèm biên nhận điện tử để đảm bảo an toàn về giao dịch của mình.

Ngoài ra, my Sun Life (chỉ áp dụng khi sử dụng trên máy tính) còn có chức năng thanh toán online mà không cần đăng nhập để người thân có thể thanh toán phí bảo hiểm cho chủ hợp đồng.

Trong dịp triển khai ứng dụng mới này, khách hàng là các cá nhân nộp phí bảo hiểm qua Cổng thanh toán trực tuyến trên ứng dụng my Sun Life từ ngày 29/06/2020 đến hết 30/09/2020 sẽ được tặng ngay mã nạp thẻ điện thoại trị giá 50 nghìn đồng.

Việc ứng dụng công nghệ thông qua Cổng thanh toán trực tuyến không chỉ giúp khách hàng có thể chủ động quản lý kế hoạch tài chính bản thân mà còn mang đến cho khách hàng sự thuận tiện hơn, an toàn và nhanh chóng hơn khi thanh toán phí bảo hiểm cùng Sun Life Việt Nam.

Ứng dụng my Sun Life đã và đang giúp khách hàng dễ dàng tra cứu các thông tin về hợp đồng bảo hiểm cũng như thực hiện các thủ tục thanh toán, giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng và an toàn. My Sun Life giúp khách hàng đang tham gia hợp đồng bảo hiểm nắm bắt thông tin và chủ động hơn trong các giao dịch với Sun Life, như: Tình trạng của hợp đồng, ngày đến hạn nộp phí, phí bảo hiểm định kỳ phải nộp, phí bảo hiểm đã nộp, các giá trị của hợp đồng như lãi tích lũy, tiền mặt định kỳ, giá trị hoàn lại …

Bên cạnh phương thức thanh toán mới qua cổng thanh toán trực tuyến trên, Sun Life Việt Nam cũng đang hợp tác với các đối tác để tạo sự tiện lợi tốt nhất cho khách hàng trong các giao dịch thanh toán phí bảo hiểm với các kênh sau:

· Hệ thống ngân hàng VCB, ACB, BIDV, Sacombank, Standard Chartered Bank

· Hệ thống máy ATM của Vietcombank

· Timo App

· Tiền mặt hoặc thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ tại các Trung tâm DVKH

· Dịch vụ thu hộ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post)

· Thanh toán phí bảo hiểm 24/7 qua Dịch vụ thanh toán Payoo (Payoo) tại các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kim khí điện máy

· Và cả đội ngũ Tư Vấn Tài Chính

Sun Life Việt Nam đang đầu tư mạnh vào công nghệ và kỹ thuật số để mỗi giao dịch đều nhanh hơn, dễ dàng hơn và phục vụ khách hàng tốt hơn. Với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động, Sun Life Việt Nam luôn hướng đến mục đích giúp khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn. Sun Life Việt Nam hiện là công ty Bảo hiểm nhân thọ tiên phong và dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực bảo hiểm hưu trí, phục vụ cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với hệ thống văn phòng rộng khắp trên cả nước.