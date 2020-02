Sun Group hợp tác với Capella Hotel Group tại khách sạn đẳng cấp ở Hà Nội

Tọa lạc tại số 11 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Capella Hanoi là tác phẩm mới nhất của Bill Bensley - nhà thiết kế huyền thoại đứng sau những cái tên đã quá nổi tiếng trên thế giới của Sun Group như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Danang), JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay (Phú Quốc), hay Hotel de la Coupole MGallery (Sa Pa).

Capella Hanoi sở hữu lối kiến trúc hoa lệ được lấy cảm hứng từ Nhà hát lớn Hà Nội. Từ góc nhìn đối diện, khách sạn trông giống như một viên ngọc trên cung đường sang trọng và đẹp bậc nhất của Thủ đô.

Khách sạn có quy mô chỉ 47 phòng, với thiết kế kiến trúc và tiện nghi, nội thất sang trọng, đây sẽ là boutique hotel 5 sao đầu tiên tại Thủ đô. Dịch vụ tinh tế, xa xỉ được thiết kế riêng cho từng khách nghỉ bởi tập đoàn quản lý khách sạn uy tín hàng đầu thế giới CHG, nơi đây hứa hẹn sẽ đem tới những trải nghiệm mà bất cứ thượng khách nào cũng mong ước được một lần trong đời tận hưởng khi tới đất kinh kỳ.

Chia sẻ về dự án hợp tác với thương hiệu nổi tiếng Capella Hotel Group, bà Bùi Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Sun Group cho biết: “Khi bắt tay vào triển khai dự án khách sạn Capella Hanoi, chúng tôi đặt rất nhiều tâm huyết và kỳ vọng, làm sao để xây dựng được một công trình đẳng cấp và xứng tầm với bề dầy văn hóa cũng như lịch sử của đất Hà thành ngàn năm văn hiến. Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng, với sự đầu tư nghiêm túc và tâm huyết của Sun Group cùng bề dày kinh nghiệm và những dịch vụ đẳng cấp được thiết kế riêng biệt cho từng khách hàng từ Capella Hotel Group, chúng tôi sẽ góp thêm cho Hà Nội một khách sạn sang trọng bậc nhất, góp phần xây dựng hình ảnh một thủ đô giàu bản sắc, phát triển, hiếu khách”.

Capella Hanoi cũng là dự án đầu tiên của Tập đoàn CHG tại Việt Nam. Ông Nicholas Clayton, CEO Tập đoàn CHG chia sẻ: “Hà Nội là một điểm đến lý tưởng tương lai của thị trường du lịch xa xỉ, với sức hấp dẫn đến từ bề dày lịch sử và văn hóa, những công trình đẳng cấp thế giới và cả nền ẩm thực hết sức phong phú. Khi hợp tác với Sun Group, một trong những nhà đầu tư bất động sản và nghỉ dưỡng hàng đầu tại Việt Nam, CHG tin rằng mối quan hệ hợp tác của chúng tôi sẽ giúp cái tên Hà Nội được phủ rộng tới các tín đồ du lịch trên thế giới. Capella Hanoi là một trong những khách sạn mới được xây dựng tại vị trí khu phố Hồ Hoàn Kiếm danh tiếng, và vị trí độc đáo này sẽ hết sức thuận tiện để chúng tôi cung cấp dịch vụ cá nhân hóa ở mức cao nhất cho tất cả du khách đến với khách sạn độc đáo này”.

Trong lĩnh vực khách sạn nghỉ dưỡng, Sun Group là một tập đoàn hàng đầu đã góp phần không nhỏ đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế. Hợp tác với các kiến trúc sư và những Tập đoàn quản lý khách sạn lớn toàn cầu như International Hotel Group, Marriott International, AccorHotels…, Sun Group đã đem đến cho du lịch Việt Nam nhiều công trình nghỉ dưỡng được thế giới vinh danh với hàng loạt giải thưởng. Trong đó, không thể không nhắc đến InterContinental Danang Sun Peninsula – khu nghỉ dưỡng 4 năm liền (2014-2017) được World Travel Awards vinh danh “Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu thế giới”, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay – “Khu nghỉ dưỡng và spa hàng đầu thế giới” hay Hotel de la Coupole – “Khách sạn biểu tượng của thế giới 2019”…

Trên thế giới, Capella Hotel Group cũng là cái tên gắn liền với những khách sạn siêu sang trọng. Đây là tập đoàn khách sạn có trụ sở tại Singapore, với các văn phòng tại Trung Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ, cung cấp các dịch vụ quản lý khách sạn toàn cầu thông qua hai thương hiệu. Thương hiệu Capella Hotels and Resorts là những khách sạn sang trọng, khu nghỉ dưỡng và khu căn hộ được thiết kế dành cho khách du lịch sành điệu nhất và cung cấp dịch vụ cá nhân hoá cho từng khách nghỉ. Thương hiệu Solis Hotels and Resorts là bộ sưu tập độc quyền các khu nghỉ mát, khách sạn và nhà ở, được thiết kế cho khách du lịch và các chuyên gia tổ chức hội nghị tìm kiếm một không gian thoải mái, ẩm thực truyền cảm hứng, cũng như spa đẳng cấp quốc tế. Capella Hanoi sẽ là dự án đầu tiên đánh dấu sự hiện diện của Capella Hotel Group tại Hà Nội, Việt Nam, thuộc thương hiệu Capella Hotels and Resorts.

Việc hợp tác giữa Tập đoàn Sun Group và CHG tại dự án mới của Thủ đô không chỉ mang tới cho Hà Nội một khách sạn đẳng cấp, cho ngành khách sạn Việt Nam thêm một thương hiệu xa xỉ. Cái bắt tay giữa hai tập đoàn lớn này còn đem đến cho người đam mê ngành khách sạn những cơ hội hiếm có, để được làm việc trong một môi trường quốc tế, được học hỏi và đào tạo theo những tiêu chuẩn khắt khe nhất từ tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới.