Shinhan Bank được Standard & Poor's đánh giá triển vọng phát triển ổn định

S&P là một trong ba cơ quan xếp hạng tín dụng lớn và uy tín nhất thế giới. Quy trình đánh giá và xếp hạng hướng đến sự minh bạch và hoạch định hướng phát triển theo những quy chuẩn của thông lệ quốc tế. Tại S&P, xếp hạng tín dụng là chỉ số thể hiện quan điểm về rủi ro tín dụng.



Theo đánh giá của S&P, Ngân hàng Shinhan Việt Nam đóng vai trò không thể thiếu trong mục tiêu mở rộng kinh doanh trên toàn cầu của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG), đồng thời giữ vị trí chiến lược quan trọng đối với SFG trong khoảng thời gian từ 18 – 24 tháng tới.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Shinhan Việt Nam còn dẫn dắt chiến lược mở rộng của SFG ở Việt Nam bằng cách phối hợp với các tổ chức phi ngân hàng ở thị trường này, nhằm tăng cơ hội kinh doanh chéo sản phẩm. Ngân hàng Shinhan Việt Nam là đơn vị mang đến lợi nhuận từ nước ngoài lớn nhất cho ngân hàng mẹ tại Hàn Quốc và là một đơn vị chủ chốt trong SFG.

Ngân hàng Shinhan Việt Nam được Standard & Poor's đánh giá triển vọng ổn định

Trong khoảng thời gian từ tháng 01/2019 đến tháng 09/2019, 14% tổng thu nhập ròng của ngân hàng mẹ tại Hàn Quốc được tạo ra từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, 1/3 nguồn thu nhập này được đóng góp bởi Ngân hàng Shinhan Việt Nam.

Trong nhiều thập kỷ qua, Ngân hàng Shinhan Việt Nam chưa trả bất cứ khoản cổ tức nào mà sử dụng để tiếp tục tái đầu tư nhằm phát triển kinh doanh ở Việt Nam. Lợi nhuận trung bình trên tài sản trung bình của Ngân hàng Shinhan Việt Nam đạt vào khoảng 2,0% trong suốt 5 năm qua.

Việc đánh giá tín nhiệm Ngân hàng Shinhan Việt Nam được S&P xem xét theo mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam (BB/Ổn định/B). Nếu không bị hạn chế này, xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Shinhan Việt Nam sẽ chỉ thấp hơn một bậc so với hồ sơ xếp hạng tín nhiệm (A+) của SFG.

Ngân hàng Shinhan Việt Nam là ngân hàng nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam thực hiện Hiệp ước Basel II, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của Ngân hàng đã đạt đến 18,05% vào tháng 12/2019, cao hơn nhiều so với tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (8%).