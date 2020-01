Sau Tết: Sức mua chưa cao, giá tăng nhẹ so với trước Tết

Sau Tết, giá thực phẩm, rau xanh đứng ở mức cao

Bộ Công Thương cho biết, ngày mùng 4 Tết, nhiều địa phương trên cả nước đã có thêm nhiều siêu thị, cửa hàng mở cửa trở lại nhưng người dân vẫn chủ yếu là vui xuân, đi chơi tết nên sức mua chưa cao, hoạt động mua bán hầu hết tập trung vào các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ các loại, hoa quả…

Nguồn cung các mặt hàng thực phẩm tuy chưa nhiều nhưng đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Giá cả các hàng hóa tại hệ thống siêu thị ổn định, không tăng so với thời điểm trước Tết. Tại các chợ truyền thống, giá các mặt hàng ổn định so với những ngày giáp Tết và ở mức cao so với ngày thường.

Cụ thể, giá các loại gạo tẻ thường từ 12.000-13.000 đồng/kg; gạo chất lượng cao (tám xoan, tám Hải Hậu) từ 18.000-25.000 đồng/kg, gạo nếp 25.000-33.000 đồng/kg.

Đây Với mặt hàng thực phẩm, tại các chợ dân sinh, giá cả ổn định hơn so với ngày mùng 3 Tết nhưng vẫn cao hơn so với ngày 30 Tết.

Giá thịt lợn phổ biến như sau: mông sấn 170.000-200.000 đồng/kg (miền Bắc), 130.000-140.000 đồng/kg (miền Nam), giá thịt lợn thăn 150.000-170.000 đồng/kg (miền Nam); 200.000-250.000 đồng/kg (miền Bắc); thịt bò thăn loại I từ 280.000-350.000 đồng/kg; giá gà ta lông 120.000-150.000 đồng/kg; giá tôm sú (loại 26-30 con/kg): 500.000 - 600.000 đồng/kg, cá trắm: 100.000-120.000 đòng/kg.

Nguồn cung các loại, rau, củ, quả, trái cây tại các chợ đã nhiều hơn nhưng do thời tiết mưa rét tại các tỉnh phía Bắc nên giá khá cao. Bắp cải 10.000 - 15.000 đồng/kg, su hào: 8.000-10.000 đồng/củ, xà lách: 15.000-20.000 đồng/kg, cà chua: 15.000-20.000 đồng/kg, khoai tây: 12.000-20.000 đồng/kg, súp lơ: 12.000-20.000 đồng/cây...

Ngày mùng 5 Tết có thêm nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa sẽ hoạt động trở lại, lượng hàng sẽ nhiều hơn, các mặt hàng cũng sẽ đa dạng hơn.

Tuy nhiên, do nhu cầu tiêu dùng trên thị trường chưa cao, các mặt hàng được tiêu thụ nhiều vẫn chủ yếu là thực phẩm, đặc biệt là rau củ quả, thịt bò, thủy hải sản. Giá các mặt hàng này sẽ ở mức tương đương như trên, không lo thiếu hàng, tăng giá đột biến.