Ra mắt phân khu Phong Lan – biệt thự sinh thái phong cách Ý giữa lòng thành phố Thanh Hóa

Phân khu Phong Lan nằm trong dự án Vinhomes Star City – khu đô thị mang phong cách châu Âu hoa lệ đầu tiên tại Thanh Hóa. Lấy cảm hứng từ tinh hoa kiến trúc Ý, Phong Lan tạo nên một thành phố Venice huyền thoại thu nhỏ với những dãy nhà phong cách cổ điển được bao quanh bởi hệ thống kênh đào xanh mát bên hồ rộng hơn 3,5ha và 2,716m2 cây xanh. Phân khu mở ra không gian sống sinh thái khoáng đạt, đẳng cấp cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Với mô hình biệt thự đơn lập và song lập, Phong Lan là phân khu đầu tiên tại khu đô thị Vinhomes Star City được quy hoạch khép kín, đảm bảo không gian sống riêng biệt. Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 loại biệt thự: Biệt thự ven kênh đào và biệt thự liền kề trục cảnh quan tiện ích.

Nếu như biệt thự đơn lập có diện tích đất từ 257,5m2 – 431,8m2, giúp gia chủ tự do bố trí không gian sống theo nhu cầu thì biệt thự song lập có diện tích từ 162m2 – 240m2 lại mang đến phương án tài chính linh hoạt cho khách hàng.

Mỗi căn biệt thự đều mang đậm dấu ấn của kiến trúc Venice cổ điển với các chi tiết tỉ mỉ, tinh xảo và những khối cột đối xứng. Các khung cửa sổ mái vòm cao dài xếp sát nhau, kết hợp lan can sắt mềm mại, thanh mảnh và ban công lớn vừa tái hiện kiến trúc lãng mạn đặc trưng Venice, vừa giúp tận dụng tối đa ánh sáng và không khí thiên nhiên.

Chủ nhân biệt thự Phong Lan sẽ được tận hưởng những đặc quyền chuẩn thượng lưu như: bể bơi mái vòm phong cách resort sang trọng đầu tiên tại Thanh Hóa; chuỗi tiện ích đẳng cấp bao gồm: vườn địa đàng phong cách châu Âu, thềm ngắm cảnh, sân chơi trẻ em, giàn hoa ghế nghỉ sang trọng… được thiết kế trải dài trên trục lõi và ngay chính giữa trung tâm của phân khu. Tạo nên một nơi cân bằng hoàn hảo giữa giá trị sống hiện đại và không gian nghỉ dưỡng cao cấp.

Nằm trong quần thể dự án Vinhomes Star City, Phong Lan sở hữu hệ thống đường giao thông nội khu rộng mở và dịch vụ quản lý chất lượng cao, chuyên nghiệp, đảm bảo môi trường sống xanh – sống sạch. Về an ninh, ngoài hệ thống camera giám sát 24/7 toàn bộ khu đô thị và đội ngũ bảo vệ chặt chẽ vòng ngoài, Phong Lan nằm trong khu đóng biệt lập dành cho khách hàng cao cấp, được trang bị đặc biệt cổng kiểm soát an ninh tại các lối ra vào phân khu, nhằm đảo bảo an ninh, an toàn và riêng tư tuyệt đối cho cư dân.

Nhân dịp ra mắt, Vinhomes sẽ có các ưu đãi hấp dẫn trong chính sách bán hàng để chào đón những chủ nhân đầu tiên của phân khu Phong Lan.