Profile công ty, tài liệu cần nhưng nhiều doanh nghiệp thiếu

Tại sao công ty thiết kế Profile

Profile công ty là một ấn phẩm marketing không thể thiếu đối với một doanh nghiệp để xây dựng và phát triển thương hiệu lớn mạnh. Đây là tài liệu giới thiệu về năng lực và thế mạnh của công ty đến với khách hàng và đối tác. Tuy nhiên nhiều khách hàng lại ít chú trọng và thường không chuẩn bị sẵn cho đến khi khách hàng và đối tác yêu cầu.

Một sản phẩm Profile do Rubic Group thiết kế

Một cuốn Profile đẹp, chuẩn với đầy đủ các yêu cầu về thông tin, hình ảnh sẽ thường phải tốn thời gian khá nhiều để hoàn thiện từ khâu soạn nội dung, chuẩn bị hình ảnh cho tới công đoạn thiết kế và in ấn. Thông thường một ấn phẩm Profile hiện nay về doanh nghiệp thường dao động từ 20-50 trang. Thời gian để làm sẽ mất từ 7-14 ngày. Vì vậy nếu làm gấp sẽ khó đảm bảo được một ấn phẩm đạt yêu cầu.

Để đảm bảo có sự chuẩn bị trong khâu marketing giới thiệu về doanh nghiệp cũng như nộp tài liệu chào thầu theo yêu cầu, các công ty nên thiết kế sẵn Profile.

Thiết kế Profile công ty thời đại 4.0 cần những gì

Trước đây Profile thường được gọi là hồ sơ năng lực, hồ sơ dự thầu thường được thiết kế với dạng đóng tệp lò xo dầy cộp, tuy rất dầy nhưng chủ yếu lại được dàn trang như bản word với thành phần là một số ít trang giới thiệu về công ty, sau đó chủ yếu là các hợp đồng đã triển khai. Thiết kế này nhàm chán và khó gây ấn tượng cho khách hàng và đối tác nếu dùng chúng để PR.

Hiện nay phong cách thiết kế Profile đã thay đổi với xu thế làm ngắn gọn, xúc tích, thiết kế quá dài sẽ tạo cảm giác “ngao ngán” không muốn đọc cho khách hàng. Các trang cũng được thiết kế mỹ thuật tạo ấn tượng mạnh cho người đọc thay vì kiểu dàn trang như word nhàm chán. Nhiều cuốn Profile còn có thiết kế đẹp như tạp chí, giúp lôi cuốn người đọc. Ông Tạ Hào, chuyên viên Marketing của Rubic Group cho biết, một cuốn Profile thiết kế đẹp, cuốn hút, sẽ giúp cho cơ hội quảng bá và trúng thầu lớn hơn.

“Trong một chồng Profile, nếu cuốn của đơn vị bạn thiết kế đẹp ngay từ trang bìa sẽ làm cuốn hút người chấm thầu và khách hàng, họ sẽ chọn cuốn bạn xem đầu tiên, như vậy bạn đã được điểm cộng; nếu nội dung làm tốt và thiết kế đẹp thì cơ hội giới thiệu doanh nghiệp của bạn xem như là thành công”, ông Hào nói.

Profile công ty giúp khách hàng tìm hiểu nhanh chóng về công ty. Nó được coi như “bảo bối” sử dụng khi bán hàng, giới thiệu năng lực dịch vụ, nhà cung cấp, nhà thầu đến quý khách hàng và đối tác.

Hiện nay trên thị trường có không ít các đơn vị chuyên thiết kế Profile, các doanh nghiệp có thể lựa chọn cho mình đơn vị phù hợp, giá thành thay đổi tùy theo chất lượng của thiết kế Profile. Tuy vậy ông Phạm Việt Hùng, CEO của Rubic Group, đơn vị chuyên về thiết kế cho biết: “Ngoài các công ty thiết kế làm ăn uy tín thì cũng có không ít đơn vị thiết kế thường giảm bớt nội dung, hoặc sử dụng thuật cóp - dán, tức một thiết kế Profile có thể dùng cho nhiều khách hàng, cái này có lợi thế là giảm giá thành, nhưng về lâu về dài lại tạo tiền đề xấu, chẳng hại như hai công ty sử dụng cùng một phom thiết kế quá giống nhau, điều này chắc chắn tạo ấn tượng xấu cho người chấm thầu hoặc khách hàng. Nguy cơ trượt thầu hoặc bị mang tiếng copy, lợi dụng tên tuổi của đơn vị khác là rất lớn”.

Chính vì vậy ông Phạm Việt Hùng khuyên nên chọn các đơn vị uy tín để tránh việc nhân bản thiết kế Profile làm ảnh hưởng xấu đến thương hiệu.

Cấu trúc của một thiết kế Profile công ty gồm những gì?

Thông thường một cuốn Proflie sẽ được thiết kế với các quy chuẩn riêng. Phần trang bìa sẽ gồm logo, tên giao dịch công ty, slogan và một vài hình ảnh tượng trưng cho lĩnh vực hoạt động của công ty.

Phần nội dung sẽ gồm phần thứ nhất về lịch sử hình thành trong đó liệt kê những dấu mốc, sự kiện của công ty; phần kế tiếp giới thiệu về tổng quan công ty, trong phần này sẽ liệt kê vễ ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực hoạt động, tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị mang lại; phần thứ ba sẽ giành để giới thiệu về bộ máy nhân sự, sơ đồ tổ chức công ty, đồng thời giới thiệu về các nguồn lực công ty từ nhân sự, tài chính cho tới trang thiết bị; phần thứ tư sẽ về các dự án tiêu biểu đã hoàn thành và mang ý nghĩa quan trọng, những dịch vụ và sản phẩm chủ đạo cung cấp, đồng thời giới thiệu tổng quan, liệt kê toàn bộ các dự án, công trình đã thực hiện với thiết kế hình ảnh minh họa và trang trí mỹ thuật cho đẹp mắt. Phần cuối cùng sẽ để chính sách chất lượng, định hướng phát triển và phần thông tin liên lạc về công ty.

Tất cả những phần này sẽ tạo thành một cuốn profile hoàn chỉnh. Chính vì vậy khi các doanh nghiệp tìm đơn vị thiết kế cũng phải yêu cầu có đầy đủ các phần kể trên.

Ông Phạm Việt Hùng người từng có kinh nghiệp trong lĩnh vực thiết kế nhân diện thương hiệu trong đó có logo, cataglogue và profiel trước khi làm CEO cho Rubic Group cho biết: “Thông thường các đơn vị thiết kế uy tín sẽ làm đầy đủ cho khách hàng, họ hiểu rằng cuốn Profile là một CV rút gọn của doanh nghiệp, ngoài việc giới thiệu và quảng bá cho công ty, chúng còn là tài liệu quan trọng trong các dự án lớn có đấu thầu. Chỉ một thiếu xót cũng có thể làm cho công sức chuẩn bị dự thầu của doanh nghiệp đổ sông đổ bể”.

Khâu thiết kế đã quan trọng, nhưng để in ấn ra một ấn phẩm hoàn chỉnh cũng quan trọng không kém, chất liệu giấy và mực in cũng quyết định rất nhiều đến độ hoàn thiện của một cuốn Profile.

Thông thường các đơn vị thiết kế sẽ không in ấn để tránh rủi ro trong sai sót in ấn cũng như tiến độ bàn giao, tuy nhiên cũng có đơn vị vừa thiết kế vừa in ấn để đảm bảo độ hoàn thiện với chất lượng tốt nhất cho một cuốn Profile.

“Chúng tôi thiết kế một ấn phẩm Profile cho khách hàng từ khâu đầu tiên tức là chuẩn bị hình ảnh, sẵn sàng cử đội chụp hình nếu khách hàng yêu cầu, sau đó soạn thảo nội dung trên cơ sở trao đổi thống nhất với khách hàng, sau đó tiến hành thiết kế và in ấn để đảm bảo khách hàng sẽ có một cuốn Profile ưng ý nhất. Nếu thiết kế đẹp, chuẩn với đầy đủ thông tin chiếm 70% thì khâu in ấn với sự chuẩn bị tốt về giấy và mực sẽ chiếm 30% còn lại, đây là thế mạnh của chúng tôi”, ông Hùng nhấn mạnh.