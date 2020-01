Nước gạo rang TH true RICE vừa ra mắt có gì đặc biệt?

TH true RICE là sản phẩm nước gạo rang duy nhất trên thị trường hiện nay không sử dụng đường.

TH true RICE cũng là sản phẩm nước gạo đầu tiên trên thị trường có quy trình sản xuất hoàn toàn khép kín từ nguyên liệu tới sản phẩm: Nguyên liệu gạo Japonica được tập đoàn TH trồng, tuyển chọn để đưa vào rang, trích ly ngay tại Nhà máy hiện đại Núi Tiên để sản xuất ra sản phẩm nước gạo rang hoàn toàn sạch và an toàn.

TH true RICE hoàn toàn không sử dụng đường, là thức uống dinh dưỡng lành mạnh, phù hợp với cả gia đình

Sản phẩm không chứa cholesterol, là thực phẩm tuyệt vời cho những người có vấn đề sức khỏe về cholesterol cao, đồng thời cũng cung cấp các dưỡng chất tự nhiên từ gạo, giàu hydrat carbon và chứa nhiều vitamin nhóm B (B5, B3, B6, B1…).

Với chu trình sản xuất sạch, khép kín từ cánh đồng tới bàn ăn, nước gạo rang TH true RICE là thức uống kết tinh của những dưỡng chất tinh túy từ hạt gạo – món quà trân quý từ đồng đất quê hương. Nguyên liệu chính làm nên sản phẩm nước gạo rang TH true RICE là gạo Japonica được trồng tập trung trên các cánh đồng mẫu lớn thuộc hai tỉnh Thái Bình và Nghệ An bởi Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng Rau quả sạch Quốc tế FVF – thuộc Tập đoàn TH.

Gạo Japonica từ giống lúa QJ1 - giống lúa Japonica chất lượng cao nhập nội từ Nhật Bản với nhiều đặc tính tốt, do Viện Nông nghiệp hữu cơ – Tập đoàn TH phối hợp với GS.TSKH. Trần Duy Quý (chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong di truyền và chọn tạo giống lúa) tuyển chọn và phát triển; đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận và cho phép đưa vào sản xuất, kinh doanh. Gạo Japonica giàu protein hơn các loại gạo thông thường khác, là nguồn cung cấp năng lượng và dưỡng chất tốt cho sức khỏe như Omega 3-6-9, vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin nhóm B (B5, B3), Mangan, Phospho, Canxi.

Giống lúa, quy trình và kỹ thuật canh tác, chăm sóc, thu hoạch gạo Japonica - nguyên liệu cho TH true RICE được áp dụng đồng bộ, hiện đại, tuân thủ các quy trình canh tác nông nghiệp sạch và an toàn, đảm bảo có được hạt gạo chắc mẩy, giàu giá trị dinh dưỡng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và độ sạch của nguồn nguyên liệu gạo đầu vào.

TH true RICE có nguyên liệu đầu vào là loại gạo Japonica chất lượng cao được chính Tập đoàn TH gieo trồng tại Thái Bình, Nghệ An

Từ nguồn nguyên liệu chất lượng cao, có đặc tính đặc biệt, TH true RICE là sản phẩm nước gạo rang duy nhất trên thị trường đồ uống dinh dưỡng Việt Nam có vị ngọt tự nhiên từ gạo, hoàn toàn không sử dụng đường tinh luyện.

Để có được công thức nước gạo rang không chứa đường tinh luyện duy nhất trên thị trường, tốt cho sức khỏe, bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) của Tập đoàn TH đã dày công nghiên cứu trong nhiều năm. Gạo được chọn lọc, rang và nghiền, sau đó đưa vào lọc, thu được chiết xuất từ gạo (với tỷ lệ nguyên liệu gạo lên tới hơn 90%). Quá trình này cũng đảm bảo việc giữ nguyên vị ngọt từ gạo. Việc không bổ sung đường tinh luyện vào sản phẩm Nước Gạo rang TH true RICE đã đáp ứng xu hướng tiêu dùng lành mạnh sử dụng vị ngọt tự nhiên, hạn chế tiêu dùng đường tinh luyện – một trong những nguyên nhân đã được Tổ chức Y tế thế giới xác nhận gây ra góp phần giảm thiểu nguy cơ các bệnh mãn tính không lây như béo phì, tiểu đường, tim mạch; hạn chế các bệnh răng miệng.

Đảm bảo nguồn dinh dưỡng lành mạnh, TH true RICE phù hợp với cả gia đình, đặc biệt là phụ nữ, người trưởng thành và người lớn tuổi; có thể sử dụng được cho người tiểu đường với sự tư vấn của bác sĩ dinh dưỡng. Sản phẩm nước gạo có thể sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau: khi ở nhà, ở văn phòng, hay đi lại trên đường, sử dụng để giải khát, để uống khi ăn thay thế các loại nước uống không tốt cho sức khoẻ.

Nhà máy Núi Tiên do Tập đoàn TH xây dựng với dây chuyền công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới chính là nơi sản xuất TH true RICE

Cùng với đó, sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ chiết rót vô trùng và tiệt trùng phôi chai của Đức. Tính đến thời điểm hiện tại, TH là một trong số ít các đơn vị tiên phong tại Việt Nam áp dụng dây chuyền sản xuất tiên tiến này, cho phép xử lý sản phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất của vệ sinh an toàn thực phẩm đồng thời lưu giữ tối ưu nhất các dưỡng chất, hương vị, màu sắc của nguyên liệu do không bị gia nhiệt trong thời gian dài như các công nghệ chiết rót nóng thông thường. Bởi vậy, nước gạo rang TH true RICE không sử dụng bất cứ chất hóa học, chất bảo quản nào.

Dòng sản phẩm Nước gạo rang TH true RICE minh chứng cho một “câu chuyện thật” mà tập đoàn TH muốn truyền tải tới người tiêu dùng: “Khát khao khai mở một con đường, một sứ mệnh. Trân quý Mẹ thiên nhiên- Người đã cho ta những cánh đồng vàng ươm. Lúa và ong bướm cùng nhau xây nên mật ngọt cho đời. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chúng tôi đã chắt lọc một cách tự nhiên các vị ngon, ngọt bổ dưỡng đó bằng những sản phẩm mang tên: TH true RICE- Hoàn toàn từ thiên nhiên”.

Sau sản phẩm Nước gạo rang TH true RICE, Tập đoàn TH cũng đã có kế hoạch “trình làng” những sản phẩm đồ uống tốt cho sức khỏe khác trong năm 2020 như nước gạo lứt đỏ, nước hoa quả, nước trái cây xay, sữa trái cây.

TH true RICE hiện đã có mặt tại chuỗi của hàng true mart của TH. Sắp tới, sản phẩm sẽ được bán rộng rãi khắp các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, điểm bán lẻ...

Kể từ bộ sản phẩm sữa hạt TH true NUT (ra mắt tháng 3/2018), tập đoàn TH đã giữ vững vị trí tiên phong trên thị trường là doanh nghiệp hàng đầu nghiên cứu, sản xuất, phát triển các sản phẩm sữa và đồ uống tốt cho sức khỏe, hoàn toàn tự nhiên và đặc biệt là không sử dụng đường tinh luyện, giúp “cân chỉnh” thói quen dùng các thực phẩm và đồ uống quá nhiều đường của người tiêu dùng Việt Nam hiện nay, góp phần giảm thiểu các căn bệnh mãn tính không lây của thế kỷ XXI.

Trước đó, các dòng sản phẩm khác của tập đoàn TH (sữa tươi sạch TH true MILK, thức uống thảo dược TH true HERBAL, nước tinh khiết TH true WATER…) đều mang giá trị cốt lõi mà TH kiên tâm theo đuổi: “Hoàn toàn từ thiên nhiên” và “Vì sức khỏe cộng đồng”. Với TH true RICE, TH càng vững chắc trên con đường trở thành nhà sản xuất hàng đầu các sản phẩm cao cấp trong lĩnh vực đồ uống tốt cho sức khỏe.