Đã qua rồi cái thời Tết đến với bao mối lo toan bộn bề với đủ thứ việc. Tết ngày nay, các gia đình hiện đại chọn cách mua sắm tiện lợi, thảnh thơi, không quá cầu kỳ và dành nhiều thời gian để thư giãn và du xuân bên bạn bè, gia đình, người thân sau một năm dài làm việc vất vả. Ngay từ trung tuần tháng 1, toàn bộ 79 TTTM Vincom trên toàn quốc đã được “thay áo” mới đón dịp lễ lớn nhất trong năm, phục vụ nhu cầu vui chơi Tết của người dân. Cổng vũ môn khổng lồ tại Vincom Mega Mall Royal City trở thành “tín hiệu” mở đầu cho mùa lễ hội dịp cuối năm. Từ lâu, người dân đi qua khu vực này coi đây như một tín hiệu quen thuộc để đón xuân, cứ thấy Royal City lên đèn là biết Tết đã tới rồi Khu vực quảng trường tại Vincom Mega Mall Royal City cũng trở thành vườn hoa xuân rực rỡ với cây đào khổng lồ và nhiều góc chụp ảnh đáng yêu dành cho cả gia đình. Cứ Tết đến là các gia đình lại xúng xính sắm áo dài xinh xắn, áo dài đôi mẹ và bé từ Ninh Khương, Emspo để có những tấm ảnh thật rực rỡ Không khó để kiếm được những góc chụp rực rỡ mang không khi Têt ngập tràn như thế này. Các bạn trẻ cũng đặc biệt chọn áo dài từ Magonn, Emspo để những tấm hình check-in Tết thêm chất lừ Con đường hoa xuân được giới trẻ check-in nhiều nhất trong tuần vừa qua đang tọa lạc ở cổng chính Vincom Mega Mall Times City Bạn đã có tấm ảnh du xuân cả gia đình cho Tết năm nay chưa? Vincom chính là không gian hoàn hảo dành cho những bức ảnh Tết của cả gia đình Đài phun nước “Xuân tràn may mắn” tọa lạc ngay giữa Vincom Center Landmark 81 là điểm đến hot trong dịp Tết này của giới trẻ Dạo bước lên Đài quan sát Landmark 81 SkyView cao nhất Đông Nam Á, giới trẻ cũng tìm thấy nhiều góc check-in long lanh và lãng mạn Cây “lộc vàng may mắn” tại Vincom Center Đồng Khởi quá hợp để trở thành nơi pose những tấm ảnh rất tình dành cho các cặp đôi Trong khi đó, tại các tỉnh/thành phố khác, Vincom cũng trở thành tâm điểm của những tấm hình gia đình lung linh trong dịp năm mới Ngập tràn sắc hoa xuân và các hoạt động sôi động nhân dịp Tết Nguyên đán, các trung tâm thương mại Vincom đã trở thành điểm đến yêu thích tại các địa phương. Không chỉ mang đến không gian rực rỡ, nhiều gian hàng tại Vincom còn dành tặng khách hàng mua sắm tại TTTM nhiều chương trình khuyến mại, quà tặng hấp dẫn như một lời chúc năm mới may mắn và nhiều lộc xanh. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: tetgieoloc.com

