Những đại gia tuổi Tý thành công nhất

Tỷ phú Trần Bá Dương

Ông Trần Bá Dương là Chủ tịch HĐQT CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco). Tỷ phú Trần Bá Dương chính là doanh nhân tuổi Tý giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Ông Trần Bá Dương sinh năm 1960 (Canh Tý) tại Huế. Năm 1983, ông tốt nghiệp Kỹ sư Cơ khí tại Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã có 13 năm làm việc tại Đồng Nai trong vai trò là quản đốc xưởng sửa chữa. Đến tháng 4 năm 1997, ông Trần Bá Dương thành lập và trở thành Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Trường Hải (nay đã đổi tên thành Công ty cổ phần ô tô Trường Hải). Công ty Trường Hải của ông Trần Bá Dương được đánh giá là doanh nghiệp Việt Nam thành công nhất trong ngành công nghiệp ô tô.

Tỉ phú đô-la Trần Bá Dương

Những năm gần đây, ông Trần Bá Dương đã đầu tư thêm nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó đáng chú ý là nhiều lần mua cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (thương hiệu gắn liền với bầu Đức – tức ông Đoàn Nguyên Đức). Hiện tại, khối tài sản lớn của tỷ phú Trần Bá Dương trên sàn chứng khoán Việt Nam chủ yếu đến từ 28 triệu cổ phiếu THA và hơn 42 triệu cổ phiếu HNG.

Ông Trần Bá Dương được Forbes xếp hạng trong danh sách các tỷ phú Đô-la Mỹ từ năm 2018 với khối tài sản 1,8 tỷ USD.

Doanh nhân Dương Công Minh

Ông sinh năm 1960 (Canh Tý) ở Quế Võ - Bắc Ninh. Năm 1984, ông tốt nghiệp chuyên ngành Vật giá, Đại học Kinh tế Kế hoạch – nay là Đại học Kinh tế Quốc dân. Hiện tại ông Dương Công Minh đang sống tại quận 3 (Thành phố Hồ Chí Minh). Ông là Chủ tịch nhiều doanh nghiệp lớn bao gồm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), công ty cổ phần Him Lam, CTCP Chứng khoán Liên Việt, CTCP Dụng cụ Thể thao Bảo Long, CTCP Liên Việt Holdings, CTCP Phát triển Xín Mần.

Vị doanh nhân gốc Bắc Ninh thường được biết đến với biệt danh “Minh Him Lam” nhưng cũng không ít người quen gọi ông với cái tên “Minh Xoài” vì trước đây ông từng kinh doanh xuất khẩu xoài sang Trung Quốc trong những năm đầu thập niên 1990. Ông chủ Him Lam Dương Công Minh được biết đến là người thân thiện và khiêm tốn. Trong một hội nghị về bất động sản ông từng phát biểu: “Đừng học Him Lam, chúng ta hãy học Vingroup ấy”.

Hiện tại với việc sở hữu hơn 62,5 triệu cổ phiếu STB của Sacombank, ông Dương Công Minh đang có khối tài sản tương đương 657 tỷ đồng và xếp thứ 88 trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Him Lam đầu tư và xây dựng nhiều dự án nhà ở, khu đô thị, khu du lịch với một số dự án lớn như: Him Lam Tân Hưng (quận 7, TP.HCM), Him Lam Riverside, Him Lam Chợ Lớn, Him Lam Phú Đông, sân gôn Long Biên, sân gôn Tân Sơn Nhất, khai thác quỹ đất 20 ha ở Dương Xá (Gia Lâm) và 320 ha đất tại các phường Long Biên, Cự Khôi thuộc quận Long Biên và 135ha đất bãi sông Hồng...

Doanh nhân Bùi Xuân Huy



Ông Bùi Xuân Huy là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc tập đoàn đầu tư địa ốc Novaland. Sinh năm 1972 (Nhâm Tý), ông Huy tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng và quản lý công nghiệp tại Đại học Bách khoa TP HCM. Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Northwestern Thụy Sĩ (University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland School of Business). Trước khi gia nhập Novaland vào năm 2012 với vị trí Phó Tổng giám đốc, ông Huy từng có 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án tại các công ty đa quốc gia như đa quốc gia như Công ty Meinhardt Việt Nam và Công ty HBP.

Ngoài ra, danh sách đại gia tuổi Tý trên sàn chứng khoán Việt còn có sự góp mặt của: bà Nguyễn Thị Như Loan (sinh năm 1960 – Canh Tý) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Quốc Cường Gia Lai (376 tỷ đồng); Ông Trần Kim Thành (sinh năm 1960 – Canh Tý) - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Kido (413 tỷ đồng), ông Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1960 – Canh Tý) - Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát (1.285 tỷ đồng).