Nhiều điểm đến đón khách trở lại, du lịch nội địa "ấm" dần

ANTD.VN - Ngành du lịch vừa trải qua kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 ảm đạm nhất so với hàng chục năm trở lại đây. Nhưng dù không khí bớt sôi động so với cùng kỳ hàng năm, việc các điểm đến, khu du lịch và các doanh nghiệp du lịch trên cả nước rục rịch mở cửa, đón khách trở lại được xem là tín hiệu lạc quan để hâm nóng thị trường du lịch vốn bị tê liệt do Covid-19 trong suốt thời gian qua.

Niềm vui “rón rén” của ngành du lịch

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt trong thời gian qua cùng với chỉ đạo nới lỏng cách ly xã hội của Thủ tướng Chính phủ, nhiều địa phương đã cho phép các khu, điểm du lịch hoạt động trở lại vào dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 sau thời gian dài cách ly xã hội để phòng trách dịch Covid-19. Nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu khủng đã được tung ra để thu hút khách đi chơi trong kỳ nghỉ lễ lớn nhất trong năm sau Tết Nguyên đán.

Tín hiệu đáng mừng là nhiều điểm đến/ khu du lịch trên cả nước đã thu hút du khách quay trở lại vui chơi, thưởng ngoạn trong kỳ nghỉ lễ đầu tiên sau khi nới lỏng giãn cách xã hội. Lượng khách tuy giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, song đây là dấu hiệu lạc quan cho thấy tín hiệu hồi phục của thị trường du lịch nội địa sau thời gian dài bị chững lại do Covid-19.

Sa Pa (Lào Cai) là một trong những địa phương đầu tiên tung ra chương trình kích cầu du lịch quy mô lớn tại phía Bắc khi các khách sạn, homestay, các nhà xe du lịch giảm giá dịch vụ từ 30- 50%, khu du lịch Sun World Fansipan Legend giảm giá vé cáp treo tới 60% cho du khách 6 tỉnh Tây Bắc từ ngày 28/4 đến 28/6/2020. Bốn ngày lễ, khu du lịch trên đỉnh Fansipan đón lượng khách tham quan chỉ đạt 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm tới hơn 80%.

Tại Đà Nẵng, từ ngày 30/4, khu du lịch Sun World Ba Na Hills đã chính thức đón khách trở lại sau thời gian giãn cách xã hội. Áp dụng chính sách kích cầu, giảm giá vé tới 60% cho người dân 19 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, Sun World Ba Na Hills cũng ghi nhận một lượng khách chỉ bằng khoảng 27%, khiêm tốn hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2019. Tổng lượng khách đến với Đà Nẵng tham quan, du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ước đạt 5.800 lượt, giảm 98,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Khu vực Nam bộ đợt 30/4 – 1/5 vừa qua cũng khá sôi động với việc nhiều điểm đến đông khách như Đà Lạt, Bình Thuận… Tại Tây Ninh, du khách tìm đến Khu du lịch núi Bà Đen dù khá đông nhưng so với dịp này năm ngoái cũng sụt giảm tới 24%. Còn tại Phú Quốc, du khách tới khu du lịch Sun World Hon Thom Nature Park trong 4 ngày nghỉ lễ theo thống kê cũng sụt giảm tới hơn 74% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến thời điểm này, hầu hết các địa phương có thế mạnh về du lịch như: Sa Pa, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Đà Lạt, Phú Quốc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế... đã rộng cửa đón khách du lịch trở lại. Tuy nhiên, nhiều khách sạn, resort, khu vui chơi giải trí vẫn tiếp tục đóng cửa bởi lo ngại lượng khách ít ỏi, thu không đủ bù chi. Thậm chí nhiều điểm đến, doanh nghiệp lữ hành chuyên khách inbound kiên quyết chờ đến khi thị trường khách quốc tế phục hồi mới hoạt động trở lại, bởi nếu cố gắng thay đổi chiến lược thì cũng mất nhiều chi phí và công sức.

Những ngày qua, chỉ có một số doanh nghiệp rục rịch khởi động lại tour, tuyến nội địa ngắn ngày nhằm thăm dò thị trường chứ chưa thực sự vận hành trở lại với toàn bộ bộ máy. Lượng khách book tour trong kỳ nghỉ này chủ yếu là gia đình, nhóm bạn chọn tour gần và ngắn ngày với chi phí vừa phải. Hầu hết các doanh nghiệp du lịch khẳng định sẽ chỉ trở lại hoạt động trong tháng 5, bán các tour trọn gói và tập trung vào thị trường nội địa.

Cần có thêm thời gian để du lịch khởi sắc

Hầu hết các chuyên gia du lịch đều cho rằng, dù dịch Covid-19 đã cơ bản được khống chế tại Việt Nam, nhưng tâm lý người dân còn e ngại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, nhiều quốc gia trên thế giới vẫn chưa kiểm soát được dịch Covid-19, do vậy ngành du lịch cần có nhiều thời gian hơn nữa để có thể phục hồi. Việc các địa phương, doanh nghiệp du lịch tái khởi động vào kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 trong bối cảnh lượng khách còn ít ỏi là nỗ lực lớn và quan trọng để hâm nóng thị trường du lịch vốn bị đóng băng trong nhiều tháng qua.

“Ngành du lịch Việt Nam đã bị tê liệt trong thời gian qua và sẽ cần thời gian dài nữa mới có thể phục hồi. Do đó, việc Bà Nà Hills mở cửa trở lại với những ưu đãi hấp dẫn dành cho người dân 19 tỉnh thành miền Trung- Tây Nguyên được kỳ vọng sẽ góp phần kích hoạt thị trường du lịch Đà Nẵng nói riêng và thị trường du lịch nội địa nói chung, từ đó giải quyết công ăn việc làm cho nhân lực ngành du lịch và từng bước kích cầu, phá băng du lịch Việt Nam sau thời gian dài chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh”- ông Nguyễn Lâm An – Giám đốc Công ty CPDV cáp treo Bà Nà lý giải lý do mở cửa trở lại Sun World Ba Na Hills dù biết trước lượng khách sẽ giảm mạnh. Được biết, thị trường du lịch Đà Nẵng đã sụt giảm tới 98% lượng khách trong tháng 4/2020 do dịch Covid-19.

Đồng tình với quan điểm này, Phó Chủ tịch HHDL Sa Pa Tô Bá Hiếu cho rằng: “Việc thực hiện các chương trình kích cầu du lịch, vừa đảm bảo an toàn chống dịch, vừa đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch trong lúc khó khăn này là hết sức cần thiết để từng bước làm ấm trở lại thị trường du lịch Sa Pa nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, giải quyết công ăn việc làm cho nhân lực ngành du lịch, tái khởi động và tiếp tục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ”.

Dự báo, kể từ sau dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, thị trường du lịch nội địa sẽ sôi động hơn với sự vào cuộc đồng loạt của các doanh nghiệp du lịch và các chương trình kích cầu mạnh mẽ trên cả nước. Đại diện Tập đoàn Sun Group cho biết sẽ phối hợp với Vietnam Airlines tung ra những gói ưu đãi vô cùng hấp dẫn kéo dài từ nay đến cuối năm, đặc biệt dành cho đối tượng khách là gia đình.

Tập đoàn du lịch nghỉ dưỡng lớn hàng đầu cả nước này cũng đang chuẩn bị ra mắt hàng loạt sản phẩm mới như khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng cao cấp Yoko Onsen ở Quang Hanh, Cẩm Phả (Quảng Ninh) sắp đi vào vận hành giai đoạn 1 của dự án; khu nghỉ dưỡng Premier Village Halong Bay sắp khai trương; tuyến cáp treo 3 dây vượt biển Cát Hải – Phù Long trong hệ thống cáp treo Cát Bà dự kiến sẽ chính thức khai trương trong quý II năm nay; Sun World Ba Na Hills sẽ khai trương một tuyến cáp mới cùng với lâu đài Ravenstone – nơi tái hiện “hội chợ phù hoa” châu Âu cổ điển…

Theo các chuyên gia, du lịch là một ngành kinh tế có khả năng phục hồi tốt. Điều này đã được chứng minh qua nhiều đợt khủng hoảng lớn trên toàn cầu như dịch SARS năm 2003, khủng hoảng kinh tế năm 2009… Sau những cú sốc này, du lịch đã phục hồi nhanh chóng và tiếp tục phát triển mạnh mẽ sau đó dù phải chịu những tổn thất nặng nề. Do vậy, khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát tốt tại Việt Nam và thế giới, ngành du lịch sẽ nhanh chóng hồi sinh nếu có sự đồng lòng vào cuộc của Nhà nước, doanh nghiệp, địa phương và người dân.