Nắng nóng, khô hạn tiếp tục gây khó khăn cho cung ứng điện

Cung ứng điện gặp nhiều khó khăn do thời tiết và thủy văn không thuận lợi

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 6 năm 2020, tình hình khô hạn tiếp tục xảy ra ở tất cả các khu vực trong cả nước. Trong đó, khu vực phía Bắc chuẩn bị vào mùa lũ (từ 15-6) nhưng lượng nước về vẫn ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 25-70%, riêng lưu vực sông Đà thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 41%;

Khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ tình hình khô hạn tiếp tục xảy ra gay gắt, lượng nước về thiếu hụt từ 40-70%; Khu vực miền Nam thiếu hụt khoảng 20-40% so với trung bình nhiều năm.

Trong khi đó, thủy điện chiếm tỷ lệ lớn trong nguồn điện từ đầu năm tháng nay. Riêng tháng 5-2020, sản lượng thủy điện đạt 15,72 tỷ kWh, giảm 33,77% so với cùng kỳ năm 2019; Tua bin khí đạt 15,95 tỷ kWh, giảm 15,93% so với cùng kỳ năm 2019; Nhiệt điện than đạt 58,09 tỷ kWh, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2019;

Nhiệt điện dầu đạt 1,03 tỷ kWh, tăng 836 triệu kWh so với cùng kỳ năm 2019; Năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối) được huy động tối đa khả năng, đạt 4,59 tỷ kWh. Riêng điện mặt trời đạt 3,96 tỷ kWh (bằng 102,45% kế hoạch và gấp 11 lần so với cùng kỳ năm 2019); Điện nhập khẩu đạt 1,68 tỷ kWh, giảm 4,18% so với cùng kỳ năm 2019.

Dự báo tháng 6-2020, sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 739 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 39.740 MW.

Trong điều kiện nắng nóng gay gắt vẫn diễn ra tại nhiều khu vực và khô hạn tiếp diễn, tình hình cung ứng điện sẽ tiếp tục căng thẳng. Bên cạnh các giải pháp nhằm cung ứng điện an toàn, ổn định, EVN cũng khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, vừa góp phần đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, vừa tránh hóa đơn tiền điện tăng cao đột biến.