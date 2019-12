Năm 2020 sẽ thiếu điện?

Mực nước tại các hồ thủy điện hiện ở mức rất thấp

Ông Nguyễn Anh Tuấn- Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, năm 2020, sản lượng điện sản xuất và mua toàn quốc theo phương án cơ sở là 261,456 tỷ kWh, tăng 9,1% so với năm 2019.

Tuy nhiên, tình hình cung ứng điện được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, năm 2019 hầu như không xuất hiện lũ trên nhiều hệ thống sông ở miền Bắc và Bắc miền Trung nên lưu lượng nước về nhiều hồ thủy điện thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Mức nước của nhiều hồ thủy điện vào cuối năm 2019 rất thấp so với mực nước dâng bình thường, có nơi thấp hơn 7-29m nên tổng sản lượng thủy điện vào đầu năm 2020 dự kiến thấp hơn so với mực nước dâng bình thường khoảng 4,55 tỷ kWh.

Bên cạnh việc hệ thống điện sẽ được bổ sung thêm nguồn điện mới như: điện gió, điện mặt trời… thì vẫn phải huy động 3,397 tỷ kWh từ nguồn điện chạy dầu giá thành cao. Lượng điện huy động từ nguồn điện chạy dầu sẽ tăng thêm nếu xảy ra những tình huống cực đoan khác như: lượng nước về các hồ thủy điện thấp hơn mức tần suất 65%, phụ tải tăng cao đột biến hoặc có sự cố tại các nhà máy nhiệt điện than, khí…

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho hay: “Trong năm 2020, chúng ta cơ bản sẽ đáp ứng được điện cho sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2021 đến 2025, chúng ta chắc chắn sẽ đối mặt với giai đoạn khó khăn, có những năm có thể thiếu lên đến 7-8 tỷ KW điện”.

Bộ Công Thương đã giao các đơn vị chức năng có giải pháp đảm bảo cung ứng điện, đốc thúc tiến độ các dự án điện để giảm thiểu nguy cơ thiếu điện.