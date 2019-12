Năm 2019 - Agribank đoạt nhiều giải thưởng uy tín

Đoạt nhiều giải thưởng danh giá



Năm 2019, hệ thống Ngân hàng Việt Nam có sự phát triển đầy ấn tượng, tăng trưởng lành mạnh và ổn định. Đóng góp vào thành công của của ngành ngân hàng có sự nỗ lực của Agribank, và đây cũng là năm ghi dấu sự tăng tốc và bứt phá của Agribank sau 3 thập kỷ phát triển.

Đến 30/11/2019, tổng tài sản Ngân hàng đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng; dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 1,1 triệu tỷ đồng. Doanh thu phí dịch vụ tiếp tục có kết quả tốt, lũy kế 11 tháng đạt gần 6.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 11.700 tỷ đồng. Các tỷ lệ an toàn đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Kết quả đạt được của Agribank trong năm 2019 tiếp tục được khẳng định khi Agribank được đánh giá ở vị trí 142/500 Ngân hàng lớn nhất châu Á về quy mô tài sản (theo The Asian Banker) và nằm trong Top 10 các ngân hàng Việt Nam lọt vào danh sách 500 ngân hàng có bảng cân đối tài chính mạnh nhất khu vực. Như vậy, mục tiêu trở thành một trong 150 ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất khu vực Châu Á vào cuối năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN giao đã được Agribank thực hiện xong sớm trước thời hạn đề ra.

Còn theo Bảng xếp hạng VNR500 – TOP500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019 vừa được công bố mới đây, Agribank được vinh danh vị trí thứ 8. Đây là lần thứ 10 Agribank được xếp hạng TOP10 VNR500 và giữ vị trí Quán quân trong hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Trong Danh sách xếp hạng 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất năm 2018 (V1000) được Tổng cục Thuế công bố, Agribank thuộc Top 20 và xếp thứ 4 trong số các ngân hàng nộp thuế TNDN lớn nhất. Qua 3 năm Tổng cục Thuế thực hiện công khai V1000 (2016-2018), Agribank là NHTM liên tiếp thuộc Top đầu của danh sách này. Kết quả này cũng khẳng định Agribank là top các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất Việt Nam.

Agribank đạt được nhiều giải thưởng quan trọng trong năm 2019

Xác định yếu tố công nghệ thông tin là nhân tố quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, Agribank ưu tiên tập trung đầu tư vào phát triển hệ thống CNTT, trọng tâm là việc mở rộng các kênh phân phối điện tử, các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ hiện đại, tối đa hóa các tiện ích gia tăng dành cho khách hàng, từ đó tạo sự thuận tiện cho khách hàng sử dụng, cũng như thực hiện tốt đề án thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2019 Agribank có 2 sản phẩm đạt Giải Sao Khuê dành cho hạng mục hệ thống CNTT xuất sắc trong lĩnh vực ngân hàng là: Hệ thống thanh toán Kiều hối tập trung (ARS) và Hệ thống tính toán hoá đơn (BillPayment). Đây là lần thứ tư Agribank được nhận giải thưởng uy tín này. Đến nay, Agribank đã đóng góp tổng cộng 7 dịch vụ hệ thống CNTT xuất sắc trong lĩnh vực Ngân hàng gồm: Ứng dụng Agribank E Mobile Banking, Thẻ Chip chuẩn EMV, Nộp thuế điện tử, Thanh toán Biên mậu qua Internetbanking, Thanh toán song phương giữa Agribank và Kho bạc Nhà nước, ARS và BillPayment.

Gần đây nhất, ngày 27/11/2019, Agribank được vinh danh 2 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2019 là "Ngân hàng hỗ trợ đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu năm 2019" và "Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng năm 2019". Đây là giải thưởng uy tín ngành Ngân hàng được tổ chức thường niên từ năm 2012 đến nay nhằm tôn vinh những ngân hàng có kết quả hoạt động xuất sắc tiêu biểu trên những mặt nghiệp vụ hoặc sản phẩm, dịch vụ quan trọng, nổi bật hoặc mới, được sự quan tâm của cộng đồng ngân hàng, có đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành, đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của khách hàng và xã hội.

Ngân hàng vì cộng đồng

Trong những năm qua, việc đầu tư tín dụng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch của Agribank luôn là điểm sáng của ngành ngân hàng. Agribank luôn đảm bảo cung cấp đủ vốn với lãi suất ưu đãi nhằm thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, Agribank cũng luôn không ngừng nỗ lực cải tiến quy trình, phương pháp cho vay, tiết giảm chi phí để mở rộng đầu tư tín dụng thông qua đơn giản hoá thủ tục; rút gọn thời gian thẩm định dự án, phương án vay vốn; nâng hạn mức cho vay; giảm dần lãi suất cho vay và cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước; tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho khách hàng...

Bắt đầu từ tháng 11/2016, Agribank triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô tối thiểu 50.000 tỷ đồng phục vụ sản xuất “Nông nghiệp sạch”. Kết quả, đến cuối tháng 9/2019, dư nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch đạt 5.221 tỷ đồng, doanh số cho vay đạt trên 20.000 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank luôn tích cực thể hiện trách nhiệm xã hội với đất nước và cộng đồng thông qua nhiều chương trình an sinh xã hội, phát huy truyền thống “Ngân hàng vì cộng đồng”.

Các hoạt động an sinh xã hội đã được Agribank triển khai từ nhiều năm qua có sự phân mảng hoạt động riêng biệt như phát triển giáo dục, nâng cấp y tế, hỗ trợ người nghèo, uống nước nhớ nguồn nhằm mục tiêu chia sẻ khó khăn và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Agribank chú trọng triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội như: Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; xây dựng trường học; trạm y tế; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai... Số tiền Agribank đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội giai đoạn 2007-2018 khoảng trên 2.800 tỷ đồng.