Mipec Rubik360 ghi điểm với khách hàng về tiến độ xây dựng

Tổ hợp “all in one” đang dần hiện hữu tại trung tâm Cầu Giấy



Nằm tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, Mipec Rubik360 là một trong số ít dự án bất động sản có sức hấp thụ tốt nhất khu vực, kể cả trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ngoài vị trí đắc địa, thiết kế kiến trúc độc đáo, dự án nổi bật với 54 tiện ích ngay ngưỡng cửa, được thị trường đánh giá là tổ hợp "all in one" đồng bộ cùng "quy hoạch tương lai" ấn tượng mà hiếm dự án nào có.

Theo đó, ngay sau khi đủ điều kiện xây dựng, chủ đầu tư dự án Mipec Rubik360 đã triển khai các hạng mục theo đúng thiết kế, quy hoạch. Dự án được thi công bởi Công ty cổ phần CDC Hà Nội, một trong những nhà thầu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng đã được kiểm chứng về chất lượng cũng như tiến độ qua nhiều công trình, dự án.

Đến cuối tháng 5/2020, 3 tầng hầm để xe và 8/35 tầng khối chung cư gồm hai tòa tháp căn hộ S(Spring) và A (Aqua) đã xây dựng xong phần thô. Ngoài ra, phần mặt bằng để xây dựng các công trình tiện ích cũng đã chuẩn bị xong. Điểm nhấn nổi bật dễ nhận thấy nhất là khu quảng trường trung tâm, chòi vọng cảnh cùng đường dạo bộ đã dần định hình ngày một rõ nét và được đẩy nhanh tiến độ thi công để bàn giao đồng bộ cho khách hàng khi về ở.

Dự án Mipec Rubik360 có quy hoạch ấn tượng với tỉ lệ đất ở chung cư chỉ 24,7%

Thấu hiểu được tâm lý muốn nhận nhà sớm của khách hàng, Chủ đầu tư phối hợp cùng các đơn vị triển khai, giám sát đang ngày đêm gấp rút thi công, hoàn thiện với tiến độ thần tốc, nhưng vẫn đảm bảo tuyệt đối chất lượng xây dựng của công trình .

Anh Trần Quốc Tuấn, khách hàng đã mua căn hộ tại dự án chia sẻ: "Mỗi lần đi qua Xuân Thủy tôi đều rất ấn tượng về tiến độ xây dựng của dự án. Dường như chỉ mới cách một tuần mà khu chung cư đã cao hẳn. Tôi rất háo hức đến thời gian bàn giao nhà và được trải nghiệm cuộc sống tại đây".

Được phát triển với sứ mệnh xác lập đẳng cấp sống mới, dự án Mipec Rubik360 được thị trường đánh giá mang lại một diện mạo hoàn toàn mới cho hạ tầng khu vực, đáp ứng tiêu chuẩn sống trung tâm của một bộ phận cư dân thủ đô tương lai, kiến tạo "Đẳng cấp sống lập phương nhân 3 giá trị", nơi duy nhất sở hữu "3 mặt tiền, 6 giải pháp, 0 âu lo" sẽ đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của mọi gia đình.



Với tiềm lực tài chính vững mạnh từ đơn vị chủ đầu tư uy tín, Mipec Rubik360 dự kiến sẽ được bàn giao theo đúng tiến độ cam kết với khách hàng.

Sở hữu căn hộ trung tâm Cầu Giấy chỉ từ 600 triệu ban đầu

Tổ hợp dự án Mipec Rubik360 với quy mô lên tới hơn 4,1 ha, cùng mật độ xây dựng rất thấp, được giới đầu tư xem là "biểu tượng sống mới" với hệ thống tiện ích đồng bộ, tách khỏi khối đế thu hút đông đảo khách hàng. Trong không gian sống chuẩn tương lai, Mipec Rubik360 được kỳ vọng đáp ứng không gian sống phù hợp cho mỗi thành viên trong gia đình với Trung tâm thương mại, Trung tâm tổ chức sự kiện, Trường học nội khu...

Ngoài ra, không gian xanh tại dự án được thiết kế tinh tế cùng điểm nhấn 10 sky garden và hệ thống cây xanh tại quảng trường trung tâm. Hiện tại, mặt bằng các công trình tiện ích trong nội khu dự án đã được chuẩn bị để xây dựng, đảm bảo sẵn sàng đi vào hoạt động cùng thời điểm bàn giao căn hộ.

3 tầng hầm và 8/35 tầng chung cư Mipec Rubik360 đã được xây dựng xong phần thô

Ngay thời điểm này, đáp ứng nhu cầu và quan tâm của thị trường, chủ đầu tư dự án đang đưa ra giải pháp tài chính tối ưu khi khách hàng chỉ cần thanh toán 20% giá trị hợp đồng tương ứng 600 triệu đã có thể ký hợp đồng mua bán và sở hữu căn hộ tại trung tâm Cầu Giấy, phần còn lại sẽ được thanh toán theo tiến độ đến khi bàn giao nhà. Trong trường hợp khách hàng lựa chọn vay ngân hàng, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc lên tới 24 tháng và miễn phí 2 năm quản lý.