Lợi nhuận nhiều ngân hàng giảm mạnh trong quý I-2020

ANTD.VN - Giảm suất, tăng trưởng tín dụng thấp và tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng do nợ xấu tăng có thể làm lợi nhuận các ngân hàng giảm mạnh trong thời gian tới.

Nhiều ngân hàng giảm lợi nhuận



Tính đến hôm nay 22/4 đã có 11 ngân hàng thương mại công bố báo cáo tài chính quý I/2020, bao gồm: Vietcombank, Saigonbank, Kienlongbank, BacABank, VietBank, SeABank, Sacombank, TPBank, VIB,VPBank và ACB.

Trong đó, trái với bức tranh hồi cuối năm ngoái, đầu năm 2020, lợi nhuận nhiều ngân hàng sụt giảm so với cùng kỳ, nợ xấu tăng cao.

Theo khảo sát của phóng viên, đến thời điểm này có đến 5 trong số 10 ngân hàng giảm lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2019 là: Saigonbank (-31%), Bac A Bank (-27%); Kienlongbank (-23%); Sacombank (-7%); Vietcombank (-11%).

Trong các ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận tăng thì VPBank đang giữ ngôi “quán quân” với mức lãi sau thuế 2.314 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ 2019. Cụ thể, thu nhập lãi thuần ngân hàng tăng 14%, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 33%, lãi từ hoạt động khác cũng tăng hơn 59% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh và đầu tư tăng trưởng cao nhất mang về 739 tỷ đồng lãi thuần, trong khi quý I/2019 chỉ đạt hơn 171,5 tỷ đồng. Hoạt động ngoại hối cải thiện khi giảm lỗ từ 37 tỷ đồng xuống còn chưa tới 1 tỷ đồng.

Tiếp sau là VietBank với khoản lãi trước thuế 230 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 183 tỷ đồng, tăng 134%; tương tự SeABank cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 105%.

Tiếp theo là VIB là với lợi nhuận sau thuế hơn 860 tỷ đồng, tăng 33%; TPBank đạt 809 tỷ đồng, tăng 19%; ACB đạt 1.537 tỷ đồng, tăng 13%.

Trong khi ở chiều ngược lại, lợi nhuận của Vietcombank giảm 11%, còn 4.178 tỷ đồng sau thuế; Sacombank giảm gần 7%, xuống còn 785,7 tỷ đồng; Bac A Bank giảm 27%, còn 142,8 tỷ đồng.

Tại Kienlongbank lợi nhuận trước thuế cũng chỉ ở mức 57 tỷ đồng, giảm gần 23% so với cùng kỳ 2019, chủ yếu do trích lập dự phòng nợ xấu tăng cao.

Sau nhiều quý liên tục tăng trưởng dương thì nay nhiều ngân hàng đã phải giảm lợi nhuận trước ảnh hưởng của Covid-19

Cá biệt, tại Saigonbank, trong 3 tháng đầu năm ngân hàng này không tăng trưởng được cả huy động lẫn cho vay (giảm lần lượt 0,8% và gần 11% so với cùng kỳ), dẫn đến lợi nhuận quý I chỉ còn gần 44 tỷ đồng, giảm 34%.

Tuy nhiên, xét về giá trị tuyệt đối thì trong số các ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính, Vietcombank, ACB, VIB, TPBank là các ngân hàng đang dẫn đầu về lợi nhuận.

Sẽ khó khăn hơn trong quý II

Một số chuyên gia cho biết, dịch bệnh đang dần được kiểm soát, tuy nhiên, đối với ngành ngân hàng, dự báo tác động sẽ có độ trễ hơn so với các ngành khác, do đó khó khăn của các ngân hàng sẽ rơi vào quý II.

Mới đây, ông Nguyễn Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến 10/4, tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng chỉ còn 0,8%, giảm 0,5% so với thời điểm hết quý I/2020 (tính đến ngày 31/3 đạt 1,3%).

Trong khi đó, nợ xấu toàn hệ thống dự báo sẽ tăng lên khoảng 3,7 – 4,0%.

Trong một báo cáo mới đây, Công ty Chứng khoán SSI dự báo trong quý II thu nhập lãi, thu nhập từ phí và thu hồi nợ xấu của các nhà bang sẽ giảm xuống khi các ngân hàng triển khai các gói lãi suất cho vay ưu đãi và giảm phí giao dịch và thanh toán cho doanh nghiệp, cá nhân.

Do đó, SSI điều chỉnh dự báo lợi nhuận trước thuế đối với 10 ngân hàng quy mô lớn được nghiên cứu với mức giảm 11,1% nếu dịch bệnh được kiểm soát vào cuối quý II, và sẽ giảm tới 16,4% nếu dịch bệnh không được kiểm soát đến cuối năm 2020.

Trong khi đó, theo tính toán của TS Cấn Văn Lực và nhóm tác giả Viện đào tạo và Nghiên cứu BIDV, thu nhập hoạt động của các tổ chức tín dụng năm 2020 dự báo sẽ giảm ít nhất là khoảng 30-34 nghìn tỷ đồng, tương đương giảm 20-25% kế hoạch lợi nhuận ban đầu.

Những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hoạt động của ngành ngân hàng năm nay gồm cả trực tiếp và gián tiếp.

Trong đó các tác động trực tiếp do thực hiện các chính sách hỗ trợ nền kinh tế, gồm: giảm lãi suất 0,5-1,5% đối với dư nợ hiện hữu bị ảnh hưởng bởi đại dịch và cần cơ cấu lại (theo NHNN, khoảng 2 triệu tỷ đồng); giảm lãi suất từ 1-2,5%/năm đối với cho vay mới (tổng quy mô các gói tín dụng mà các TCTD cam kết cho vay mới lên đến hơn 600 nghìn tỷ đồng); cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ và không tính lãi phạt, và miễn hoặc giảm phí chuyển tiền, thanh toán…

Những tác động trực tiếp trên, các chuyên gia của Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV cho rằng tổng thu nhập của các tổ chức tín dụng năm 2020 sẽ giảm từ 17.722 đến 21.828 tỷ đồng.

Còn các yếu tố tác động gián tiếp do hoạt động kinh doanh khó khăn gồm việc giảm thu lãi do tăng trưởng tín dụng thấp và tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng do nợ xấu tăng. Các tác động này có thể làm giảm khoảng 12.268 tỷ đồng thu nhập của các ngân hàng.