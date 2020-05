Loại bỏ thẻ "chết", số lượng thẻ ngân hàng giảm mạnh

ANTD.VN - Sau khi loại bỏ số thẻ "chết", số lượng thẻ ngân hàng đang lưu hành tại thời điểm cuối quý I/2020 còn 103,13 triệu thẻ, giảm mạnh so với con số 171,3 triệu thẻ hồi cuối tháng 9/2019.

Ngân hàng nhà nước cho biết, để phản ánh thực trạng hoạt động thẻ, kể từ quý 4/2019, cơ quan này sẽ thực hiện công bố tổng số lượng thẻ đang lưu hành thay cho chỉ tiêu tổng số lượng thẻ đã phát hành lũy kế, phản ánh sự gia tăng số lượng thẻ mới phát hành qua từng kỳ số liệu.



Tổng số lượng thẻ đang lưu hành là tổng số lượng tất cả các thẻ do tổ chức phát hành thẻ đã phát hành và đang lưu hành tại ngày cuối cùng của kỳ báo cáo, không bao gồm các thẻ do tổ chức phát hành thẻ phát hành nhưng chưa được kích hoạt, thẻ đã hết hạn sử dụng, các thẻ đã bị đóng, hủy theo yêu cầu của chủ thẻ hoặc do tổ chức phát hành thẻ đóng, hủy thẻ.

Ngân hàng Nhà nước đã loại bỏ tới hơn 72 triệu thẻ "chết" trong con số thống kê về thẻ ngân hàng

Với thống kê này, số lượng thẻ theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước đã giảm mạnh kể từ sau quý III-2019. Cụ thể, tại thời điểm cuối tháng 9/2019, lượng thẻ ngân hàng theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước lên tới 171,3 triệu thẻ. Tuy nhiên, đến cuối quý IV-2019, cơ quan này ghi nhận có 99 triệu thẻ đang lưu hành. Như vậy, đã có ít nhất hơn 72 triệu thẻ “chết” bị loại ra khỏi con số thống kê.

Số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tại thời điểm cuối quý I-2020, số lượng thẻ ngân hàng đang lưu hành là 103,13 triệu thẻ. Trong đó, có 87,78 triệu thẻ nội địa và 15,35 triệu thẻ quốc tế.

Như vậy, con số thẻ lưu hành trung bình tính trên dân số Việt Nam (kể cả người già và trẻ nhỏ) vào khoảng hơn 1 thẻ/người.

Cũng theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tại thời điểm cuối quý I-2020, số lượng giao dịch qua ATM đạt gần 251 triệu món với 727.691 tỷ đồng; lượng giao dịch qua POS/EFTPOS/EDC đạt trên 81,5 triệu món với khoảng 148.419 tỷ đồng.

Số lượng giao dịch thanh toán nội địa bằng thẻ ngân hàng cùng thời điểm đạt gần 86 triệu món với 205.617 tỷ đồng.