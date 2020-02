Sáng sớm nay, lượng người xếp hàng chờ mua vàng tại các cửa hàng vàng bạc trên phố Trần Nhân Tông khá đông đúc Với tâm lý lo ngại dịch virus Corona, tất cả khách hàng đều đeo khẩu trang kín mít Mỗi khách hàng thường chọn mua một lượng vàng nhỏ với tâm lý cầu may Tuy nhiên, đến khoảng 8h30, lượng khách lại giảm mạnh, hàng ghế chờ trước cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu gần trên phố Trần Nhân Tông gần như trống trơn Trước cửa nhiều hiệu vàng chủ yếu là nhân viên, không thấy nhiều khách đến mua vàng Trước cửa nhiều hiệu vàng chủ yếu là nhân viên, không thấy nhiều khách đến mua vàng Bên trong cửa hàng, thay vì chen chúc như mọi năm thì năm nay lượng khách mua cũng giảm khá nhiều, khách hàng nhanh chóng mua được vàng mà không phải chờ đợi lâu Đại diện các cửa hàng vàng cho biết, năm nay lượng người mua vàng ngày Thần Tài trực tiếp tại cửa hàng giảm, một phần do các doanh nghiệp đã đẩy mạnh bán hàng Thần Tài từ sớm, tận dụng các kênh bán hàng tại các điểm giao dịch nhỏ, bán vàng online, một phần do người dân lo ngại dịch virus Corona Đồng thời hôm nay là ngày làm việc đầu tuần, nhiều khách hàng đã tranh thủ 2 ngày nghỉ trước đó để mua vàng Tuy nhiên, đại diện các cửa hàng cho rằng lượng bán vàng năm nay không giảm so với năm ngoái, thậm chí tăng từ 5 đến 20% Tại một số cửa hàng kinh doanh vàng nhỏ lẻ, nhân viên thậm chí còn ngồi chơi vì không có khác Các cửa hàng vẫn bố trí nhân viên phát nước, hoa quả, khẩu trang cho khách hàng Tất cả các nhân viên đều đeo khẩu trang khi giao dịch Các cửa hàng đều cho điểm phát khẩu trang miễn phí cho khách hàng Khách tại trung tâm trang sức tại DOJI Tower được yêu cầu rửa tay bằng cồn sát khuẩn trước khi bước vào trong Năm nay, nhẫn tròn trơn, vàng đồng xu, đĩnh vàng các biểu tượng Tài, Lộc, Phúc... thì vàng hình con chuột xuất hiện tại hầu hết các cửa hàng vàng Năm nay, nhẫn tròn trơn, vàng đồng xu, đĩnh vàng các biểu tượng Tài, Lộc, Phúc... thì vàng hình con chuột xuất hiện tại hầu hết các cửa hàng vàng Dù ngày vía Thần Tài nhưng do vàng thế giới giảm nên giá vàng sáng nay cũng điều chỉnh quanh mức 44,85 đến 45 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

