Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc giảm mạnh

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 1 năm 2020 sơ bộ đạt 36,62 tỷ USD, giảm 18,4 % so với tháng trước và giảm 16,2% so với cùng kỳ năm 2019.



Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 18,2 tỷ USD, giảm 19,4% so với tháng 12/2019 và tổng trị giá nhập khẩu đạt 18,42 tỷ USD, giảm 17,4% so với tháng 12/2019.

Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước trong tháng đầu tiên năm 2020 có mức thâm hụt 232 triệu USD, trái ngược với xu hướng thặng dư của tháng 1/2019.

Về xuất nhập khẩu hàng hóa với Trung Quốc, tổng trị giá xuất nhập khẩu với Trung Quốc trong tháng 1/2020 sơ bộ đạt 8,29 tỷ USD, giảm 25,8% so với tháng 12/2019 và giảm 11,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu đạt 2,75 tỷ USD, giảm 35,3% so với tháng 12/2019 và nhập khẩu đạt 5,54 tỷ USD, giảm 20,1%.

Nguyên nhân chính dẫn đến giảm xuất nhập khẩu với Trung Quốc giảm trong tháng 1 so với tháng 12/2019 và tháng 1/2019 là Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 rơi hoàn toàn vào tháng 1/2020. Số ngày làm việc trong tháng chỉ có 16 ngày do nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý.

Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam - Trung Quốc có xu hướng giảm từ sau Tết Nguyên đán

Thống kê giá trị trung bình theo ngày làm việc (loại trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ quốc gia), trị giá xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc trong tháng 1/2020 đạt 130,52 triệu USD/ngày, giảm 20,18% so với tháng 12/2019 trước đó, nhưng tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, trị giá nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc trong tháng 1/2020 tính trung bình theo ngày đạt 261,47 triệu USD/ngày, giảm 6,5% so với tháng 12/2019 và giảm 2,1% so với tháng 1/2019.

Tuy nhiên, trong 3 ngày làm việc sau nghỉ Tết Nguyên đán (30, 31/1/2020 và 3/2/2020), tổng trị giá xuất khẩu trung bình của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 82,1 triệu USD/ngày, chỉ bằng 63% ngày làm việc thông thường trong tháng 1/2020 trước đó; trong khi đó nhập khẩu đạt 182,8 triệu USD/ngày, chỉ bằng gần 70% ngày làm việc thông thường trong tháng 1/2020 trước đó.

Trước đó, trao đổi với báo chí, Tổng cục phó Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành cho rằng, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc trước mắt sẽ bị sụt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Ngay sau chỉ thị của Thủ tướng và Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã phát đi công văn yêu cầu tất cả các cục hải quan địa phương, đặc biệt là những tỉnh có đường biên giới với Trung Quốc phải kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo đó, lực lượng Hải quan sẽ dừng làm thủ tục đối với người, phương tiện nhập cảnh qua các lối mòn, lối mở với Trung Quốc, không thực hiện thủ tục hải quan đối với các chuyến bay từ Việt Nam đến vùng có dịch của Trung Quốc và các chuyến bay từ vùng có dịch đến Việt Nam.

Đối với mặt hàng động vật và thực phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, Tổng cục Hải quan yêu cầu kiểm soát chặt chẽ ngay tại cửa khẩu, chỉ thông quan hàng hóa sau khi có giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của cơ quan kiểm tra xác nhận đạt điều kiện nhập khẩu.

Nếu như trước đây, doanh nghiệp được phép đưa hàng hóa về kho bảo quản trước rồi hoàn thiện thủ tục sau thì nay 100% phải có đầy đủ giấy kiểm dịch, an toàn thực phẩm mới được Hải quan thông quan...