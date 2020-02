Không có chuyện người dân mua hàng tích trữ dẫn tới khan hiếm

Hàng hóa tại siêu thị dồi dào, giá cả ổn định

Khảo sát ngày 5-2 cho thấy, tại siêu thị Big C, hàng hóa dồi dào, quầy hàng rau củ quả khá tươi ngon, giá cả ổn định so với trước Tết. Siêu thị không đông đúc như thường thấy, một phần do đang là giữa tuần làm việc, nhu cầu mua sắm của người dân chưa cao, một phần do người dân lo ngại lây nhiễm virus corona nên hạn chế đến nơi đông người.

Theo bà Nguyễn Thị Phương- Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Central Retail sau Tết, có thời điểm người mua tăng đột biến, phần lớn là người tiêu dùng mua thực phẩm tích trữ sử dụng trong những ngày học sinh được nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đang có diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, hệ thống siêu thị đã tăng lượng hàng dự trữ gấp 3 lần để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ông Khúc Tiến Hà- Giám đốc phụ trách vùng siêu thị Big C cho biết, mấy hôm nay lượng khách hàng vào siêu thị Big C mua rau, củ nhiều, tăng đột biến so với bình thường.

Bên cạnh đó, nguồn cung thực phẩm thiết yếu như rau, củ, quả vẫn đáp ứng đủ phục vụ người tiêu dùng. Đáng chú ý, mặt hàng rau xanh tiêu thụ tăng mạnh hơn so với ngày thường. Do đã chủ động được nguồn cung, nên tại hệ thống siêu thị Big C Thăng Long và hệ thống siêu thị Big C trên toàn quốc không xảy ra tình trạng khan hàng hay hết hàng. Bên cạnh đó, Big C đang áp dụng chương trình khuyến mãi nên sức mua tăng 20-30% so với những ngày trước.

Tương tự, theo đại diện của Saigon Co.opmart, lượng hàng hóa phục vụ trong dịp Tết đã tăng 50% so với ngày thường, do đó không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng trong bối cảnh hiện nay.

Tại hệ thống siêu thị Vinmart, hàng hóa dịp Tết cũng tăng 30-50% so với ngày thường. Tại thị Lotte mart, MM megamarket, hàng hóa thực phẩm thiết yếu trong hệ thống vẫn được bảo đảm, giá ổn định. Được biết, các siêu thị này đã hợp tác với nông dân và có nguồn hàng từ các tỉnh phía Nam đưa ra, nên nguồn cung ổn định. Hiện các mặt hàng rau, củ, quả, gạo, mỳ, thịt, gia vị… dồi dào, không xảy ra thiếu.

Bên cạnh việc cung ứng các mặt hàng thực phẩm thiết yếu phục vụ đời sống của người dân, các siêu thị cũng đã và đang làm việc với các nhà cung cấp khẩu trang (cả khẩu trang y tế và khẩu trang vải), nước sát khuẩn để tăng mạnh lượng cung cho thị trường.

Chị Xuân Thảo (Liễu Giai- Ba Đình) cho biết: "Các loại rau xanh, thịt, cá trong Lottle mart rất dồi dào, giá ngang bằng trước Tết".

Trước đó, có thông tin cho biết, tại một số siêu thị, hàng hóa khan hiếm, nhiều kệ rau củ quả, thịt trống không do người dân mua gom, tích trữ, đề phòng dịch bệnh.

Bà Lê Việt Nga- Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, kết quả kiểm tra sơ bộ của Bộ Công Thương chưa thấy tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Tuy nhiên, “để bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong bối cảnh dịch viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (nCoV) đang diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp thực hiện một số việc”- bà Lê Việt Nga nói.

Cụ thể, doanh nghiệp phải có kế hoạch bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu trong hệ thống phân phối của mình phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong mọi tình huống, báo cáo phương án cung ứng hàng hóa (theo biểu mẫu gửi kèm) về Bộ Công Thương trước ngày 8-2- 2020;

Đẩy mạnh việc đàm phán với các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch bệnh lây lan (như khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn…) để đáp ứng nhu cầu của người dân với giá hợp lý;

Đồng thời, kết nối hỗ trợ tiêu thụ qua hệ thống phân phối của mình đối với các mặt hàng nông sản đang gặp khó khăn trong tiêu thụ do việc hạn chế xuất khẩu sang các nước lân cận trong điều kiện dịch bệnh nCoV đang có nguy cơ lây lan rộng.