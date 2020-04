Khó khăn do Covid-19, EVN đề nghị giảm giá than và miễn một số loại thuế, phí

EVN dự báo sẽ có một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19

Để giải quyết một phần khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, EVN kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét, giải quyết một số vướng mắc hiện tại cho Tập đoàn.

Cụ thể, EVN kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc cung cấp than liên tục và đầy đủ cho hoạt động sản xuất kinh doanh điện để đáp ứng nhu cầu về điện cho đời sống nhân dân cả nước.

Đặc biệt là giảm giá than trộn bán cho hoạt động sản xuất điện để phù hợp với tình hình giá than nhập khẩu thực tế so với giá than nhập khẩu đã xác định trong giá than trộn được TKV, TCT Đông Bắc kê khai với Bộ Tài chính, nhằm chung tay hỗ trợ một phần khó khăn cho các khách hàng sử dụng điện.

EVN cũng kiến nghị miễn thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng, phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước của các đơn vị sản xuất thủy điện với thời gian là 6 tháng, từ tháng 4 đến hết tháng 10-2020.

Theo EVN, tập đoàn hiện có nhiều dự án điện liên quan đến các chuyên gia và thiết bị của nước ngoài, nếu dịch bệnh Covid-19 kéo dài, các chuyên gia không thể sang Việt Nam, thiết bị cung ứng chậm sẽ ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.

Đối với nguồn nhiên liệu than trong nước phục vụ phát điện, tình hình dịch bệnh cũng dẫn đến rủi ro về sản xuất và cung ứng than nếu trong lực lượng lao động có người bị nhiễm bệnh, phải cách ly.

Về nguồn than nhập khẩu, dịch bệnh đã khiến các nước có những phản ứng với mức độ khác nhau như: đóng cửa biên giới, phong tỏa khu vực hoặc quốc gia. Ngay trong giải pháp phong tỏa ở một số quốc gia thì một số nước cấm toàn bộ việc đi lại và đóng cửa các ngành kinh tế không thiết yếu, trong khi đó có nước lại cấm hoạt động của mỏ than. Điều này dẫn tới rủi ro nhất định đối với nguồn than nhập khẩu.

“Có thể nói, các rủi ro đối với cung cấp than phục vụ phát điện là rất đáng lưu ý do hiện nay ở nước ta, sản lượng phát điện huy động từ nhiệt điện than chiếm tỷ lệ cao. Trong quý 1-2020, sản lượng huy động từ nhiệt điện than là 34 tỷ kWh trên tổng sản lượng điện toàn hệ thống 57,3 tỷ kWh (tương đương với tỷ lệ tới 59,3%)”- đại diện EVN cho hay.

Theo EVN, thời gian vừa qua, do nước về các hồ thuỷ điện rất thấp (tương ứng thiếu khoảng hơn 5 tỷ kWh từ thuỷ điện) nên EVN vẫn phải huy động sản lượng lớn bù lại từ nguồn chạy dầu để đảm bảo yêu cầu vận hành đối với các nguồn thuỷ điện từ nay cho đến hết mùa khô 2020. Mặc dù giá dầu có giảm nhưng giá thành sản xuất điện từ nguồn chạy dầu vẫn rất cao so với giá bán lẻ điện hiện nay.

EVN cho rằng, với diễn biến hiện tại của dịch Covid-19, sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng ở mức thấp hơn kế hoạch. Đáng chú ý có một số hộ tiêu thụ điện như: kinh doanh, dịch vụ có mức tăng trưởng âm nên dự kiến sản lượng điện thương phẩm năm 2020 và giá bán điện bình quân sẽ giảm, từ đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tài chính EVN và các Tổng Công ty Điện lực.