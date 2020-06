Khám phá điểm đến giao thương, du lịch đẳng cấp của TP.Vị Thanh, tỉnh Bình Phước.

Nằm tại cửa ngõ Nam Cần Thơ và trung tâm hành chính tỉnh Hậu Giang, mạch giao thương trọng yếu kết nối Hậu Giang với Cần Thơ, Cát Tường Western Pearl 2 là khu đô thị giao thương, du lịch, giải trí hiện đại đầu tiên tại TP.Vị Thanh. Được tô điểm bởi nhiều kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế, đây sẽ là một trong những điểm du lịch phải đến khi du khách khám phá TP.Vị Thanh với hàng loạt tiện ích “đẳng cấp” lần đầu tiên xuất hiện tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) như: Khu kinh tế đêm, công viên ánh sáng kỳ quan cổ đại…

Đến với khu kinh tế đêm The Regina Khánh Ngọc sầm uất, du khách sẽ được trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc trưng tại miền Tây Nam Bộ hay các quốc gia trên thế giới; là nơi khắc họa dấu ấn kiến trúc riêng và những trải nghiệm văn hóa đặc trưng của vùng ĐBSCL.

Nơi đây quy tụ các nhãn hàng sang trọng, cao cấp với những dãy shophouse thương mại. Khám phá thiên đường giải trí với vòng đu quay đứng cùng nhiều trò chơi đầy thú vị tại công viên giải trí; Nơi đây còn là điểm dừng chân không thể bỏ lỡ của tín đồ yêu sách với hàng ngàn tác phẩm văn học tại cung đường sách nghệ thuật; Phố đi bộ với chuỗi nhà hàng, quầy bar, cà phê ấn tượng cùng các buổi biểu diễn, nghệ thuật và âm nhạc tràn ngập đường phố; là không gian rực rỡ và sống động như lễ hội mỗi ngày.

Được lấy cảm hứng từ những khu kinh tế đêm nổi tiếng của thế giới. Mang tầm đẳng cấp quốc tế, khu kinh tế đêm The Regina Khánh Ngọc được ví như thiên đường vui chơi giải trí đêm đầy mới lạ và hấp dẫn. Đây là “điểm nhấn” mới hứa hẹn sẽ là đòn bẩy giúp nâng tầm du lịch TP. Vị Thanh. Theo thông tin từ chủ đầu tư, khu kinh tế đêm đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến sẽ đi vào hoạt động cuối năm nay.

Bên cạnh đó, công viên ánh sáng kỳ quan cổ đại với với 7 công trình nghệ thuật, tinh hoa nhân loại, tiêu biểu cho các nền văn minh cổ đại như: Tượng thần Zeus ở Olympia, tượng thần Mặt trời Rhodes, đại kim tự tháp Giza, lăng mộ Mausoleum, ngọn hải đăng Alexandria, vườn treo Babylon và đền Artemis, dự kiến khánh thành tháng 06/2020 sẽ là tiện ích chủ đạo của khu đô thị để tạo nên điềm đến du lịch ấn tượng.



Đươc biết, đây là mô hình du lịch đã tạo nên nhiều tiếng vang cho các khu đô thị do Cát Tường Group triển khai, không chỉ cho bản thân khu đô thị mà còn đóng góp rất lớn cho du lịch của địa phương, như công viên thế giới kỳ quan (khu đô thị sinh thái Cát Tường Phú Sinh, tỉnh Long An) hay công viên thế giới di sản kiến trúc The Destina thuộc khu đô thị phức hợp – cảnh quan Cát Tường Phú Hưng (TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đã trở thành những điểm đến du lịch hấp dẫn tại địa phương ngay từ khi đưa vào hoạt động.

Thêm vào đó, Quảng trường Ánh Sáng với các tiết mục trình diễn nghệ thuật đặc sắc đã giúp tạo nên bộ 3 tiện ích dịch vụ du lịch hoàn hảo theo xu hướng quốc tế: Quảng trường lễ hội - Công viên giải trí – Khu kinh tế đêm thương mại sẽ tạo nên một điềm đến giao thương, du lịch đẳng cấp TP. Vị Thanh thời gian tới.

Đầu tháng 5 vừa qua, Cát Tường Group vừa công bố mở bán phố thương mại Bến Thành Norlan thuộc khu đô thị Cát Tường Western Pearl 2. Đây là dãy phố thương mại được đánh giá là có vị trí đẹp nhất khu đô thị khi chỉ cách khu kinh tế đêm và công viên kỳ quan cổ đại chỉ có vài bước chân.

Với vị trí đẹp, phố thương mại Bến Thành Norlan tạo nhiều thuận lợi cho việc phát triển các dịch vụ kinh doanh, thương mại, dân cư lâu dài góp phần tạo một lực đẩy cộng hưởng kích thích môi trường đầu tư kinh doanh thương mại năng động không chỉ cho khu đô thị mà cả TP. Vị Thanh.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, khách hàng chỉ cần thanh toán 250 triệu đồng (35%) đã có thể sở hữu đất nền ngay trung tâm TP. Vị Thanh, phần còn lại trả đều trong 12 – 24 tháng không lãi suất, chiết khấu hấp dẫn lên đến 10%. Nên Cát Tường Western Pearl 2 được đánh giá là dự án phù hợp cho giới đầu tư nhỏ và đại đa số cư dân tại khu vực ĐBSCL. Với mức giá khởi điểm hợp lý, Cát Tường Western Pearl 2 được dự báo sẽ có biên độ tăng giá nhanh khi các tiện ích đẳng cấp của dự án đi vào hoạt động.

Việc kiến tạo hình thành nên một đô thị giao thương, du lịch đẳng cấp của Cát Tường Western Pearl không chỉ giúp nâng tầm giá trị sống cho cư dân thành phố mà còn phù hợp với định hướng mở mang đô thị theo hướng xanh, hiện đại của tỉnh Hậu Giang nói chung và TP. Vị Thanh nói riêng.