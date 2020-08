K+ ra mắt App K+ mới với 5 gói thuê bao linh hoạt

App K+ tạo khác biệt với “Vũ trụ giải trí của riêng bạn”

Theo đó, App K+ mới được thay đổi toàn bộ từ giao diện đến tính năng đi kèm với 5 gói thuê bao linh hoạt sẽ giúp người dùng dễ dàng lựa chọn nội dung giải trí theo sở thích cá nhân với mức chi phí tiết kiệm nhất.



App K+ có giao diện hiện đại, bắt mắt, tính năng mới rất thân thiện, đơn giản và dễ dàng sử dụng giúp cho việc thưởng thức các nội dung giải trí truyền hình trở nên mượt mà, giúp khách hàng đại chúng có thể dễ dàng trải nghiệm, thưởng thức các kênh sóng đặc sắc của K+ trên đa nền tảng, mọi lúc, mọi nơi. Số lượt tải về và cập nhật kỷ lục chỉ sau vài ngày thử nghiệm.

Khách hàng chỉ cần tải App K+ miễn phí từ kho ứng dụng của Google và Apple, tạo tài khoản bằng số điện thoại trong khoảng 30 giây (với khách hàng mới), khách hàng có thể xem trực tuyến tới hơn 100 kênh với các chương trình: phim ảnh, các chương trình giải trí, thể thao theo yêu cầu, sở hữu các tính năng ưu việt như nhắc lịch cho các chương trình phát sóng, tính năng xem lại để không bỏ lỡ các chương trình yêu thích và xem trước lịch phát sóng trong 7 ngày.

Mặt khác, App K+ cho phép quản lý tài khoản thuê bao như kiểm tra thời hạn thuê bao và gia hạn thuê bao kịp thời. App K+ được sử dụng trên đa nền tảng điện thoại di động thông minh, máy tính bảng và được cung cấp miễn phí cho khách hàng là thuê bao của gói truyền hình vệ tinh (lắp chảo thu) hoặc gói K+ TV BOX.

App K+ đi kèm với 5 gói thuê bao linh hoạt theo từng sở thích, nhu cầu của các đối tượng khách hàng với giá chỉ từ 15.000 đồng/tháng, gồm gói: Khám phá, gói “VOD”, gói “Gắn kết”, gói “thể thao”, gói “Trọn vẹn” để khách hàng lựa chọn cho phù hợp.



Hiện K+ đang chiếu 3 bộ phim “bom tấn” là: Thanh Tra Mẫu Mực (The Good Detective); Đôi Mắt Rực Rỡ (The Light In Your Eyes) và Thính tuyết lâu (Listening snow tower) để phục vụ khán giả.