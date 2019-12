Hơn 3.000 tỷ đồng còn treo do chênh lệch tỷ giá chưa được hạch toán vào giá điện

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng chủ trì cuộc họp công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2018 của EVN

Chiều nay (18-12), Bộ Công Thương công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất, kinh doanh điện năm 2018 của EVN và kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2020.

Ông Nguyễn Anh Tuấn- Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, về nguyên tắc, chi phí sản xuất kinh doanh điện chỉ bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh của các hoạt động trong lĩnh vực điện, không bao gồm lĩnh vực khác; Tách bạch chi phí các khâu phát điện, truyền tải, phân phối, phụ trợ và quản lý ngành.

Theo đó, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2018 là 332.284,64 tỷ đồng, bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối- bán lẻ điện và phụ trợ- quản lý ngành. Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2018 là 1.727,41 đồng/kWh, tăng 3,58% so với năm 2017.

Trong đó, tổng chi phí khâu phát điện là 255.679,98 tỷ đồng, tăng so với năm 2017 do năm 2018, lượng nước về các hồ thủy điện thấp hơn khoảng 12 tỷ m3 so với năm trước, khiến sản lượng thủy điện thấp hơn. Trong khi đó, giá than, giá dầu, giá khí, tỷ giá và các khoản thuế phí đều tăng so với năm 2017 khiến giá thành khâu phát điện tăng lên.

Ở khâu truyền tải điện, tổng chi phí là 19.690,95 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 102,3 đồng/kWh. Tổng chi phí khâu truyền tải điện bao gồm khoản phân bổ số dư chênh lệch tỷ giá chưa được tính vào giá thành điện tại 31-12-20105 của Tổng công ty truyền tải điện quốc gia với giá trị phân bổ năm 2018 là 1.828,22 tỷ đồng.

Tổng chi phí khâu phân phối- bán lẻ điện là 55.590,90 tỷ đồng và khâu phụ trợ - quản lý ngành là 1.322,81 tỷ đồng.

Các khoản thu của EVN và các đơn vị thành viên từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện, cho thuê nhà khu nhà ở, nhà quản lý vận hành các dự án nguồn điện EVN đã được giảm trừ vào chi phí sản xuất kinh doanh của EVN và các đơn vị thành viên.

Sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2018 là 192,36 tỷ kWh, tăng 10,14% so với năm 2017. Doanh thu bán điện năm 2018 là 332.983,34 tỷ đồng, tăng 14,84% so với năm 2017.

Giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện năm 2018 là 1.731,04 đồng/kWh, tăng 4,3% so với năm 2017.

Theo đó, năm 2018, EVN lãi 698,701 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2018 là 0,47%.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho biết, hiện còn nhiều khoản chi phí EVN chưa tính vào giá thành, sản xuất kinh doanh điện năm 2018. Cụ thể, theo quy định tại Quyết định số 34/2017/QĐ- TTg, ngày 25/7/2017 của Thủ tướng về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016-2020, một phần khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện theo hợp đồng mua bán điện của năm 2015 và khoản chênh lệch tỷ giá của cả năm 2017 sẽ được đưa vào chi phí năm 2018.

Tuy nhiên, do năm 2018 không điều chỉnh giá điện nên hai khoản chênh lệch giá này với tổng giá trị khoảng 3.090,9 tỷ đồng được treo lại và chưa được tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2018.

Theo ông Nguyễn Xuân Nam- Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, khoản tỷ giá được treo lại hiện chưa có nguồn trả, phải chờ phương án giá điện năm tới khi được phê duyệt mới có thể hạch toán được.

Nói rõ hơn về khoản tiền này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh: “Khoản chênh lệch tỷ giá này chưa hạch toán vào đâu. Khi có phương án giá điện mới mới hạch toán. Và nếu hạch toán sẽ ảnh hưởng đến giá điện trong thời gian tới”