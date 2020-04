Hệ thống Vincom trên toàn quốc hoạt động trở lại

ANTD.VN - Từ ngày 23/4/2020, toàn bộ trung tâm thương mại (TTTM) Vincom tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và hầu hết ở các tỉnh đã chính thức hoạt động trở lại. Với tiêu chí “Mua sắm an toàn – Đón mừng đại thắng”, các TTTM vừa triển khai nhiều hoạt động ưu đãi mừng niềm vui chiến thắng đại dịch, đồng thời vẫn quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo môi trường mua sắm an toàn.

Bước đầu, toàn bộ TTTM Vincom mở cửa trở lại sẽ hoạt động theo khung giờ từ 11:00 – 21:00 ngày trong tuần và 10:00 – 21:00 ngày cuối tuần. Riêng siêu thị VinMart vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động từ 08:00 – 22:00 với nguồn cung cấp hàng hóa ổn định, bình ổn giá để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Trong đợt này, tất cả các gian hàng gồm thời trang, phụ kiện, gia dụng và ẩm thực... đều mở cửa hoạt động, cung cấp lại đầy đủ các dịch vụ tiện ích và sản phẩm cần thiết đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.



Trở lại với khách hàng sau giai đoạn giãn cách xã hội, hàng loạt thương hiệu lớn cũng đưa ra nhiều chương trình ưu đãi như GAP, Super Dry, CC Double O, Banana Republic, Jelly Bunny, OVS, Cotton:On, Giordano, Canifa, Boo, John Henry; Furla, Geox, LYN, Parfois, Adidas, Lining, Shooz, Vascara… giảm giá từ 30-50%, mua 1 tặng 1 tại Robins Department Store... Các nhà hàng Coco Ichibanya, Loteria đưa ra nhiều combo ưu đãi món ăn hấp dẫn…

Với mục tiêu từng bước đưa cuộc sống của người dân trở lại nhịp sống bình thường nhưng không chủ quan trước dịch bệnh, Vincom vẫn quyết liệt thắt chặt các biện pháp an toàn nhằm phòng ngừa sự lây lan của dịch Covid-19 trong giai đoạn này.

Các TTTM Vincom trên toàn quốc tiếp tục duy trì các hoạt động vệ sinh các bề mặt tiếp xúc công cộng bằng dung dịch khử trùng 2 tiếng/lần trong suốt thời gian hoạt động. Đồng thời, toàn bộ nhân viên và khách hàng sẽ được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng nước dung dịch diệt khuẩn khi làm việc và trải nghiệm tại TTTM.

TTTM áp dụng kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang với toàn bộ khách hàng, đồng thời vệ sinh các bề mặt tiếp xúc

Bên cạnh các biện pháp phòng dịch chặt chẽ đã được thực hiện ngay từ khi dịch mới bùng phát, Vincom triển khai thêm các phương án duy trì khoảng cách an toàn, nhắc nhở khách hàng có ý thức hạn chế tiếp xúc quá gần để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Các khu vực cửa vào TTTM và thang cuốn được đánh dấu vị trí đứng với khoảng cách tối thiểu theo quy định cho khách hàng.



Các gian hàng mua sắm, ẩm thực cũng tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh, rửa tay khô và khoảng cách an toàn, tạo thành 2 lớp bảo vệ chặt chẽ dành cho khách hàng trải nghiệm tại TTTM. Tất cả các khách vào Vincom bắt buộc phải mang khẩu trang theo quy định của Chính phủ.

Là hệ thống trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí và ẩm thực đóng vai trò định hướng tiêu dùng, sự trở lại của Vincom mang đến tín hiệu tích cực, góp phần dần đưa nhịp sống bình thường trở lại. Việc mở cửa ngay trước kỳ nghỉ lễ lớn 30/4 – 1/5 của Vincom với tiêu chí “Mua sắm an toàn – Đón mừng đại thắng” mang đến cho người dân những địa điểm vui chơi, mua sắm an tâm, an toàn ngay tại mỗi địa phương.